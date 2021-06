Nennhausen

Lange ruhten die Waffen bei der Schützengilde wegen der Coronapandemie. Jetzt soll es wieder losgehen. In diesem Jahr feiert der Verein Schützengilde Nennhausen und Umgegend e.V. sein 30-jähriges Bestehen. Dafür hat man sich einiges vorgenommen.

„Wir wollen Ende August das Jubiläum feiern. Das Dorffest wurde ja leider abgesagt. Wir hoffen, dass wir die Jubiläumsveranstaltung mit Wettkampf und Unterhaltung unter Coronabedingungen durchführen können. Das so beliebte Vereinspokalschießen mit den anderen Vereinen aus der Umgebung wollen wir im September veranstalten“, so Werner Huxdorf.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Werner Huxdorf ist seit der Gründung 1991 Mitglied in der Schützengilde Nennhausen. Seit 2009 leitet er als Präsident den Verein.

„Damals suchte man in Nennhausen den geeigneten Rahmen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung, bei der die Geselligkeit nicht zu kurz kommt. Wir hatten aber damals keine Ahnung, wie man einen Schützenverein gründet. Da halfen uns die Mitglieder unseres Partnervereins aus Stelle in Niedersachsen. Bis heute verbindet beide Vereine eine Partnerschaft“, erinnert sich Werner Huxdorf an die Anfänge.

Stein zum Andenken an die Gründung der Schützengilde Nennhausen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Den Schießplatz in Nennhausen gibt es schon seit 1926. Zu DDR-Zeiten wurde er von der GST, den Kampfgruppen und von Reservistenkollektiven genutzt.

Heute ist das Vereinsgelände mit angrenzendem Bogenparcours modern ausgestattet. Der Verein verfügt über vier Bahnen zu je 50 Metern. Es können die Disziplinen Pistole und Gewehr der Munitionsart Kleinkaliber bis 200 Joule geschossen werden. Des Weiteren kann man auf vier Bahnen zu 10 Metern Luftgewehr und Luftpistole schießen.

50 m Bahn für Kleinkaliber Pistole und Gewehr. Quelle: Jürgen Ohlwein

Die Schützengilde Nennhausen zählt zurzeit 51 aktive Schützen als Mitglieder. Dazu kommen noch 24 Mitglieder einer Gymnastikgruppe, die zum Verein gehört.

Ab dieser Woche beginnen die Schützen wieder mit dem Training. Auch die Jugend wird sich dann im Wettkampf messen können. „Die Jugend ist uns sehr wichtig. Leider sind durch die lange Corona-Pause nur noch sieben Jugendliche übrig geblieben. Wir haben ja immer ein Auf und Ab bei den Jugendlichen. Einige verlassen die Schule, fangen eine Lehre an oder ziehen weg“, so Werner Huxdorf.

„Seit Jahren führen wir im Rahmen der Ganztagsbetreuung der Grundschule Nennhausen eine AG Schießen durch. Hier können die Schüler der sechsten Klassen sich im Sportschießen ausprobieren. Einige finden daran Interesse und bleiben bei uns. Leider sind die Arbeitsgemeinschaften an der Schule nun schon lange Zeit wegen Corona ausgefallen. Das macht sich auch bei unserem Nachwuchs bemerkbar“, so Werner Huxdorf weiter.

Seit Jahren organisiert die Nennhausener Schützengilde auch die Kreisjugendolympiade. „Bei der Kreisjugendolympiade nehmen jedes Jahr die Schüler der sechsten Klassen der Nennhausener Grundschule teil. Da haben wir immer 60 bis 70 Starts verzeichnet. In den Schießpausen konnten sich die Schüler dann mit Korkenschießen oder Tischtennis beschäftigen. Leider ist dieser Wettkampf auch schon die letzten zwei Jahre ausgefallen“, erzählt Werner Huxdorf.

10 m Schießbahn für Luftgewehr und Luftpistole. Quelle: Jürgen Ohlwein

Der letzte Wettkampf, den die Schützengilde Nennhausen absolviert hat, war die Vereinsmeisterschaft 2021. Danach war wegen Corona vorerst Schluss. Jetzt wacht das Vereinsgelände wieder aus seinem Dornröschenschlaf auf.

Leider sind die Schützenfeste die letzten beiden Jahre auch ausgefallen. „Wir hätten im letzten Jahr das 30. Schützenfest gefeiert. Dafür hatten wir für unsere Gäste Ehrenbanner angefertigt“, sagt Huxdorf. Diese werden nun vergeben, auch wenn das Datum vom Vorjahr aufgedruckt ist.

„Uns ist Geselligkeit sehr wichtig. Viele unserer älteren Mitglieder kommen her, um sich zu treffen und neben dem Schießen noch gemütlich zusammen zu sitzen. Dann hören sie gespannt zu, was die Jugend so Verrücktes die Woche über erlebt hat. So entsteht eine Gemeinschaftsbildung zwischen den älteren und den jungen Mitgliedern“, so Werner Huxdorf.

Gemeinschaftsbildung findet auch in den Jugendcamps des Vereins statt. Einmal im Jahr geht es dann aber nicht ums Schießen. „Wir fahren an einem Wochenende auf einen Campingplatz. Dort unternehmen wir Wanderungen, Kanufahren oder gehen Baden. Durch diese gemeinsamen Unternehmungen wird auch die Gemeinschaft gefestigt“, erzählt der Vereinspräsident.

Jugendliche, die ausprobieren möchten, ob der Schießsport was für sie ist, können das mittwochs zu den Trainingszeiten ab 16 Uhr gerne tun. „Bei uns kann sich jeder ausprobieren. Vielleicht findet er ja Interesse und wird Mitglied im Verein“, erzählt der 56-jährige Präsident der Schützengilde.

Auch Bogenschießen wird in der Schützengilde Nennhausen betrieben. Quelle: Jürgen Ohlwein

Die Schützengilde ist mit dem Schützenfest, dem Vereinspokalschießen, dem Bierfest und vielen anderen Veranstaltungen und Wettkämpfen für die Menschen in Nennhausen ein wichtiger Faktor des dörflichen Zusammenlebens.

Und noch ein großes Ereignis steht in diesem Jahr an: Es hat zwar nicht direkt etwas mit Nennhausen zu tun, liegt aber der Schützengilde Nennhausen sehr am Herzen. Der befreundete „Schützenkorps Stelle und Umgegend 1921 e. V.“ feiert in diesem Jahr 100. Jubiläum. Was da genau geplant ist, steht noch aber nicht fest.

Von Jürgen Ohlwein