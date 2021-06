Rathenow

Jessica Engel hat es geschafft. Die 16-Jährige Rathenowerin gehört zu den insgesamt 36 Schülerinnen und Schülern der Rathenower Duncker-Oberschule, die am Freitag ihre Abschlusszeugnisse in den Händen halten und sich danach in das Berufsleben stürzen dürfen.

Auf diesen Schritt und die Zeit nach der Schule freut sich Jessica Engel, denn sie wird ihren Traumberuf erlernen. Die Schulabgängerin hat sich erfolgreich um einen Platz an der Beruflichen Schule für Sozialwesen Sophie Scholl in Premnitz beworben, wo sie sich in den nächsten Jahren zur Erzieherin ausbilden lassen möchte.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Meine Oma war auch Erzieherin und nahm mich früher in den Ferien oft mit zur Arbeit. Dabei habe ich schnell gemerkt, dass mir dieser Beruf liegt und die Arbeit mit den Kindern mit sehr viel Spaß macht“, erzählt Jessica mit einem Lächeln. Die Rathenowerin weiß, wovon sie spricht.

In den letzten drei Jahren hat sie immer mal wieder auf Kinder aus dem Freundeskreis ihrer Eltern aufgepasst und auch im Rahmen des Fachunterrichts Praxislernen verfolgte sie stets ihr Ziel, Erzieherin zu werden. Seit der achten Klasse unterstützte die Schülerin das Team um Jana Kutschan in der Kita „Zwergenland“ als Praktikantin.

Jessica weiß genau, was sie will

Dem Ende der Schulzeit blickt sie mit Erleichterung entgegen. „Die Schule ist zwar toll, aber ich freue mich jetzt auf meine Ausbildung und das Arbeitsleben. Dabei liegt ein langer Weg vor ihr, denn die Ausbildung dauert insgesamt fünf Jahre. Abschrecken lässt sich die 16-Jährige davon nicht. Zumal neben der schulischen Ausbildung pro Ausbildungsjahr auch ein halbjähriges Praktikum gehört.

Jessica Engel hat auch schon eine genaue Vorstellung davon, wo sie später einmal arbeiten möchte: „Der Krippenbereich hat mir am meisten Spaß gemacht. Falls es damit nicht klappt, möchte ich auf jeden Fall in einer Kita arbeiten.

Von Christin Schmidt