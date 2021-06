Schulessen in Rathenow: Das wollen die Stadtverordneten ändern

Rahenow

Das Papier hatte es in sich. Die Rathenower Stadtverordneten bekamen am vergangenen Mittwoch einen Antrag nachgereicht, mit dem das Schulessen in der Grundschule Geschwister Scholl sowie im Jahn-Gymnasium und in der Gesamtschule Bruno H. Bürgel abgesichert werden sollte.

Ab dem Schuljahr 2021-2022, das im August beginnt, soll das Essen für die Scholl-Grundschule von der Firma „Sodexo“ kommen. Die Firma „Oberbayrische Fleisch und Wurst“ bedient die Bürgelschule und das Jahn-Gymnasium.

Grundsätzliche Debatte

Gerne hätten die Stadtverordneten darüber im Sozial- und Bildungsausschuss der Stadt gesprochen. Karin Dietze (Die Linke) sagte, weshalb: „Ich glaube, dass wir uns mit dem Thema mal grundsätzlich auseinandersetzen müssen. Das Essen wird von Firmen angeliefert, die nicht aus der Region stammen und die das Essen über weite Wege transportieren.“ Ihr Fraktionskollege hatte es schnell ausgerechnet. Eine der beiden Firmen fährt das Essen jeden Tag 138 Kilometer vom Standort, wo gekocht wird, bis nach Rathenow. „Das muss man sich mal vorstellen. Mit Vernunft und Klimafreundlichkeit hat das zudem wenig zu tun“, sagte Daniel Golze.

Karin Dietze umriss die Voraussetzungen, die ein Essensversorger erfüllen muss: „Das Essen sollte nicht über weite Wege transportiert werden, die Küche sollte regionale Produkte verwenden und das Essen muss auf jeden Fall gesund und schmackhaft sein.“

Das hört sich ein wenig nach der Quadratur des Kreises an. Hauptamtsleiter Jörg Zietemann, über dessen Schreibtisch die Ausschreibung für das Schulessen ging, erklärte zunächst, dass die Leistung europaweit ausgeschrieben werden musste. Das habe sich schon aus der Auftragssumme ergeben, die zu erwarten war. Zunächst sei eine Vergabe nicht im Ausschuss zu behandeln, fügte Zietemann hinzu. Außerdem habe die Zeit eine Rolle gespielt. Schließlich muss der Auftrag ordnungsgemäß zu Schuljahresbeginn ausgeführt werden.

Es gibt Beispiele

Das ist auch für Karin Dietze nachvollziehbar. „Natürlich können wir die Jugendlichen und Kinder nicht ohne Mittagsverpflegung lassen, indem wir jetzt nicht entscheiden. Aber auf die Zukunft müssen wir uns Gedanken machen.“ Dietze erwähnte die Küche Hohennauen, die Kitas und andere Einrichtungen versorgt. Zudem gebe es andere Küchen, darunter die der Havelland Kliniken. Ins Gespräch gebracht wurde auch die Küche in einem der Seniorenpflegezentren, die nicht mehr genutzt werde. „Vielleicht kann man sich da einmieten“, sagte Karin Dietze.

Das alles müsse in einer Ausschusssitzung besprochen werden. Ein anderer Hinweis von Jörg Zietemann bekräftigte die Kritiker in ihren Aussagen. Das Essen werde zunächst gekocht und dann in einem Kühlverfahren „gechillt“ Danach werde es vor Ort wieder aufgewärmt. „Was für eine Energieverschwendung“, sagte Daniel Golze. Das so genannte „Cook an chill“-Verfahren ist allerdings in anderen Schulen des Westhavellandes übernommen worden, weil es gesündere Kost garantiert.

Grundsätzlich müsse – ähnlich wie man es bei den Kindertagesstätten gemacht habe – prüfen, ob die Versorgung mit Schulessen nicht auf anderem Wege bewerkstelligt werden kann. Das ist das Ansinnen der Rathenower SVV jetzt.

Eine Umfrage

Angeregt wurde auch, in den Schulen eine Umfrage zum Schulessen zu starten. „Es wäre doch interessant zu wissen, ob es die Jugendlichen und Kindern schmeckt“, sagte Karin Dietze. Man könne eventuell auch die Eltern dazu mitreden lassen, hieß es. Erinnert wurde daran, dass der Landkreis Havelland vor einigen Jahren eine ähnliche Umfrage schon einmal für die Kindertagesstätten erfolgreich abgewickelt hatte.

Die Stadtverordneten stimmten dem Vergabevorschlag dennoch zu – begeistert waren sie nicht. Dem Sozialausschuss stehen zu dem Thema im Herbst sicher intensive Diskussionen ins Haus.

