Jahn-Gelände wird neu gestaltet

Rathenow

Unter einem Campus versteht man einen zusammenhängenden Komplex von Flächen und Gebäuden, die zu einer Bildungseinrichtung gehören. Auf das Jahngymnasium und die Jahngrundschule mit ihren beiden Turnhallen, den Außenflächen und dem im Ausbau befindlichen Hortgebäude trifft diese Definition zu. Alles liegt eng beieinander, mit wenigen Schritten gelangt man vom einen zum anderen Bildungsort.

600000 Euro stehen zur Verfügung

Um diesen Campus-Charakter zu stärken, soll das Außengelände des Schulkomplexes umgestaltet werden. „600 000 Euro stehen für diese Aufgabe zur Verfügung“, sagt Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus. „Derzeit laufen die Planungen, mit der Umgestaltung soll noch in diesem Jahr begonnen werden.“

Die Stadtplanerin Cathleen Koroschetz begleitet den Rathenower Stadtumbau seit Jahren. Sie weiß also auch ganz genau über die Aufgabe, die Freiflächen des Jahn-Komplexes zu gestalten, Bescheid.

Natürlich gehe es in erster Linie darum, die Anlagen, an denen seit Jahren nichts Wesentliches verändert worden sei, den heutigen Anforderungen an einen lebenswerten Aufenthaltsbereich für Schüler anzupassen, sagt sie. Zu klären sei, wie man einen Schulhof auflockern und interessant machen könne, wo Platz sei für Spielgeräte, wo Pflanzen sinnvoll eingesetzt werden können und andere gestalterische Dinge.

Auch auf dem Schulhof der Jahngrundschule wird es Veränderungen geben. Quelle: Markus Kniebeler

Ein vordringliches Ziel der Planung – und hier kommt der Campus-Gedanke ins Spiel – sei es außerdem, die einzelnen Außenflächen besser miteinander zu verbinden. „Wir wollen die Durchlässigkeit verbessern“, sagt Koroschetz. Der kurze Weg etwa, der von der Grundschule zum künftigen Hort führt, könne freundlicher gestaltet werden. Und mit einer einheitlichen Gestaltung der Flächen – durch verbindende Elemente etwa – solle die Zusammengehörigkeit der Bildungsstätten betont werden.

Harmonische Abgrenzung

Was nicht heißt, dass es keine Abgrenzung mehr geben wird zwischen den Aufenthaltsbereichen der kleinen und der großen Schüler. Aber diese Grenze soll Koroschetz zufolge möglichst nicht durch Mauern oder Zäune markiert werden. Sitzstufen als Abgrenzung seien beispielsweise eine harmonischere Möglichkeit, Bereiche voneinander zu trennen. Auch mit Pflanzungen lasse sich in dieser Hinsicht einiges erreichen.

„Die Pläne zur Umgestaltung werden in enger Absprache mit den Vertretern der Schulen entwickelt“, sagt Matthias Remus. Denn die wüssten am besten, welcher Bedarf bestehe und wie man der Schülerschaft den Aufenthalt im Freien so angenehm und interessant wie möglich machen können.

Eine komplette Neugestaltung der Außenfläche wird es übrigens nicht geben. Dafür würde der geplante Betrag auch gar nicht ausreichen. Die Schulvertreter hätten signalisiert, dass viele Dinge gut funktionieren, sagt Cathleen Koroschetz. Es müsse also nicht alles umgekrempelt werden.

Die Fläche hinter dem künftigen Grundschul-Hort wird komplett neu gestaltet. Quelle: Markus Kniebeler

Dennoch wird eine Fläche komplett neu gestaltet. Das Areal hinter dem künftigen Grundschulhort in der Jahnstraße 34 wurde bislang als Parkplatz genutzt. Hier soll etwas Kindgerechtes entstehen. Spielgeräte, Buddelkasten, Multifunktionsflächen – was genau dort passiert, muss noch geplant werden.

Eichendreieck in Planung einbezogen

Die gesamte Außenanlage – also die Schulhöfe von Gymnasium und Grundschule sowie die neue Freifläche hinter dem Hort – ist rund 13000 Quadratmeter groß. Außerdem wird von den älteren Schülern des Gymnasiums das so genannte Eichendreieck vor dem Schulgebäude als Aufenthaltsbereich genutzt. Auch hier sollen behutsame Änderungen vorgenommen werden. Ein paar Bänke vielleicht, eine Sitzecke – mal sehen was den Planern einfällt.

Von Markus Kniebeler