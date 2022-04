Rathenow

Gemeinsam singen und schwofen, sich in der Gruppen bewegen, spazieren gehen, Neues lernen oder Vorträge zu Themen wie Pflege, Depression und gesunde Ernährung besuchen. All das und vieles mehr bietet der neue Treffpunkt in der Berliner Straße 83. In diesem verbindet das Diakonische Werk Havelland jetzt die vier Säulen: Bündnis für Familie, Ehrenamtskoordination, Wohnraumberatung und den neuen Treff- und Informationspunkt Agil – aktiv, gemeinsam, informiert, leben.

Die MAZ wird an dieser Stelle regelmäßig über die Veranstaltungen und Aktivitäten, die hier stattfinden, berichten und Sie, liebe Leser, auf dem Laufenden halten. Seit Anfang des Jahres gibt es den neuen Treffpunkt im früheren Büro des Bündnisses für Familie.

Koordinatorin Ines Neidt lädt hier unter anderem zur Veranstaltungsreihe „Aktiv ins Alter“ interessierte Senioren regelmäßig zu Vorträgen, Workshops, sportlichen und kulturellen Kursen ein. „Wir wollen die Bereiche Kreativität, Gesundheit, Bewegung und Wissen abdecken und haben dazu einen umfangreichen Programmplan erstellt“, erklärt Ines Neidt.

Bereits am Dienstag, 3. Mai, steht der nächste Termin an. Es geht um das Thema „Gesundheit“. „Wildkräuter auf dem Speiseplan“ lautet der Titel der Veranstaltung. Dabei soll es um die Verarbeitung und Verkostung von Wildkräutern gehen. Heilpraktikerin Birte Buchheiser wird nicht nur einen Vortrag halten, sie bringt auch Kräuter mit und zeigt, wie man diese in Dips und Smoothies verarbeitet.

Vortrag „Gesunder Schlaf“

Die Plätze sind begrenzt. Wer dabei sein möchte, sollte sich schnellstmöglich anmelden. Am 16. Mai wird das Thema Wildkräuter noch einmal im Mittelpunkt stehen. Birte Heiser lädt dann zum Kräuterspaziergang ein.

Am Donnerstag, 12. Mai, ist die Psychologin Cara Wollenschier aus Premnitz im Rathenower Treffpunkt zu Gast. Sie arbeitet schon seit längerer Zeit ehrenamtlich mit Senioren und wird einen Vortrag zum Thema „Gesunder Schlaf“ halten.

Cornelia Scheide, Christine Schneider, Guido Panschuk und Kornelia Mensch (v.l.) im Büro in der Berliner Straße 83. Quelle: Sebastian Morgner

„Wir planen schon jetzt weitere Veranstaltungen, zum Beispiel zum Thema Gedächtnistraining, auch ein Vortrag über Depressionen ist geplant“, verrät Ines Neidt. Alle, die Musik mögen, sollten sich den 28. Juni vormerken, dann heißt es von 17 bis 18 Uhr „60 Minuten Rhythmus – tanzen, singen, schunkeln“, ebenfalls mit Cara Wollenschier.

Zur neuen Veranstaltungsreihe gehören auch wiederkehrende Veranstaltungen wie der Kurs „Locker vom Hocker“, der jeden Dienstag um 10 Uhr beim Verein „RWG bewegt“ in der Baustraße 3 stattfindet – Eingang über den Hof in der Salzstraße. Wer dabei sein möchte, meldet sich vorab an. Die Teilnehmer dürfen sich auf angeleitete, leichte Übungen mit musikalischer Umrahmung freuen.

Jeden zweiten Mittwoch treffen sich Interessierte im Treffpunkt in der „Berliner 83“ um 15 Uhr zu einem Spielenachmittag. Los geht es am 4. Mai. Und jeden dritten Montag im Monat lädt Ines Neidt zu einem Spaziergang ein. Wer dabei sein möchte, kommt am 23. Mai um 10 Uhr zum Treffpunkt in die Berliner Straße.

Unter dem Motto „1000 Schritte gehen“ starten die Teilnehmer zum gemeinsamen Spaziergang zur Steigerung des Wohlbefindens. „Wir haben etwa eine Stunde für den Spaziergang eingeplant. Vielleicht findet sich ja sogar eine feste Gruppe“, hofft Ines Neidt.

Kräuter sind das Thema eines Workshops mit Heilpraktikerin Birte Buchheiser. Quelle: Christin Schmidt

Sie hat bereits bis Dezember das Programm durchgeplant. Auch das Bündnis für Familie Westhavelland ist schon mitten in der Planung für den nächsten Familientag. Der findet am 21. Mai statt. Dieses Mal von 14 bis 18 Uhr auf dem Rideplatz mit sportlichen Angeboten und einem bunten Programm, das verschiedene Vereine gestalten. Die Veranstaltung richtet das Bündnis in Kooperation mit dem Kreissportbund Havelland aus.

So läuft es im neuen Treffpunkt in der „Berliner 83“

Ines Neidt ist zufrieden mit der bisherigen Entwicklung des Büros „Berliner 83“. „Die Beratungsangebote werden gut angenommen. Immer wieder kommen Menschen mit Fragen zu Themen wie Pflege oder Trauerbewältigung zu uns oder sie erkundigen sich nach niederschwelligen Betreuungsangeboten. Wir vermitteln Kontakte, unterstützen auch mal mit Ehrenamtlern. Bislang haben wir immer gute Lösungen gefunden“, so Neidt.

In Gesprächen werde immer wieder deutlich, die Menschen sind sehr froh, dass es jetzt einen zentral gelegenen Treffpunkt in der Stadt gibt. Hier hat sich übrigens in den letzten Wochen einiges getan. Die Räumlichkeiten wurden neu gestaltet. Und bald soll es auch einen barrierearmen Zugang geben.

Anmeldungen für die Kurse unter Telefon: 03385/519 181 1 oder 0176/458 376 58

Von Christin Schmidt