Plexiglas-Scheiben überall gefragt: Dieser Glaser hat plötzlich volle Auftragsbücher

Rathenow

Immer mehr Geschäfte und Einrichtungen lassen in ihren Empfangsbereichen durchsichtige Kunststoffscheiben aufstellen. Das soll Kunden, Patienten und das eigene Personal vor Infektionen durch das Corona-Virus schützen.

Solche Schutzscheiben kann niemand als fertiges Endprodukt am Lager haben. In diesen Tagen werden deshalb kundige Handwerker gesucht, die möglichst schnell für die jeweilige Örtlichkeit und Anwendung die passenden Kunststoffscheiben herstellen.

In der Apotheke am Philosophenweg sind besonders große und gebogene Schutzscheiben installiert worden. Quelle: Bernd Geske

Der Rathenower Glaser Sven Göthe berichtet, dass er schon für die Havelland-Kliniken, Arztpraxen, Apotheken, Autohäuser und Lebensmittelmärkte Schutzscheiben angefertigt hat. Relativ einfache Teile waren 80 mal 80 Zentimeter große Plexiglasscheiben, verschraubt mit senkrecht angesetzten Holzdreiecken zum Aufstellen.

Die bislang anspruchsvollste Lösung waren 1,15 mal 2,40 Meter große Platten für die Apotheke am Philosophenweg und die Altstadtapotheke in Rathenow. Die Tresen dort haben eine gebogene Form und der Auftraggeber wünschte, dass die Schutzscheiben sich den Biegungen anpassen.

Makrolon für gebogene Formen

Für Scheiben, die eine gebogene Form annehmen sollen, verwendet er das Material Makrolon, erklärt Sven Göthe. Das werde viel im Bootsbau verwendet, weil die Scheiben dort relativ oft verschiedene Biegungen haben. In die Platten für die beiden Apotheken hat er passgerecht eine Durchreiche und einen Schlitz für die Halterung des Bildschirms geschnitten, auf dem die Informationen für den Kunden angezeigt werden.

Den Bogen erhalten die Makrolon-Platten, indem sie links und rechts in Leisten an den Seiten der Tresenelemente eingesetzt werden. Eine dort eingefräste Nut gibt ihnen die gewünschte Richtung vor.

Glaser Sven Göthe. Quelle: Bernd Geske

Eine noch etwas andere Lösung ist, die Plexiglasscheibe von der Zimmerdecke herabhängen zulassen. Dann werden beispielsweise 20 Zentimeter Luft nach unten gelassen, wo Waren, Medikamente oder Papiere durchgeschoben werden können. Dann muss nicht extra eine Durchreiche in die Kunststoffscheibe hineingeschnitten werden.

Die erste Anfrage nach Schutzscheiben habe er am 18. März bekommen, teilt Sven Göthe mit. Danach sei die Zahl der Bestellungen recht schnell gestiegen. Bislang habe er schon 36 Quadratmeter Makrolon verarbeitet. Das sei eine Menge, die er sonst nicht einmal in einem Jahr benötige.

Neues Material erst nach Ostern

Bislang habe er noch Plexiglas und Makrolon am Lager, sagt der Glaser. Als er am letzten Donnerstag etwas nachbestellen wollte, sei nichts mehr da. Kunststoffplatten seien in den letzten Tagen tonnenweise ausgeliefert worden, haben man ihm mitgeteilt. Nach Ostern werde wahrscheinlich wieder etwas im Lager sein.

Er sei seinen Kunden dankbar, dass sie auch jetzt an ihn gedacht haben, als sie die Schutzscheiben brauchten, resümiert Sven Göthe. Die normale Arbeit als Glaser laufe für ihn ja jetzt auch noch weiter. Indem er nun morgens früher anfange oder abends länger arbeite, wolle er dafür sorgen, dass die bestellten Schutzscheiben so schnell wie möglich fertig werden.

Von Bernd Geske