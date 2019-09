Noch bis zum 3. Oktober dauert die diesjährige Saison des Optikparks an. Bisher kamen schon über 40 000 Besucher in den Park. Im Vergleich zum Vorjahr ist das trotz der warmen Tage ein Plus von etwa fünf Prozent. Davon besuchten etwa 1200 Gäste das Konzert mit Annett Louisan am 20. Juli.