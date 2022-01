Schwere Zeiten für die Gastronomie im Westhavelland

Rathenow

Wenn er könnte, dann würde Vasile Chifan das vergangene Geschäftsjahr einfach tilgen. In den ersten Monaten ging der Umsatz wegen des Corona-Lockdowns gegen Null. Dann ein verhaltener Neustart im Frühjahr, auf den drei, vier ganz gute Monate im Sommer folgten. Bevor die vierte Corona-Welle mit der 2G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene) dem Wirt das Weihnachtsgeschäft verhagelte.

Eigentlich ist der Chef des Blockhauses am Wolzensee ein fröhlicher, optimistischer Zeitgenosse. Doch momentan fällt es ihm schwer, der Situation noch etwas Positives abzugewinnen. Zumal sich am Horizont bereits das nächste Problem deutlich abzeichnet: 2G plus.

Schärfere Zutrittsregeln

Spätestens ab dem 18. Januar werden in der Gastronomie schärfere Regeln für Besucher gelten. Zugang zu Restaurants, Cafés, Kneipen und Bars sollen ab dann nur noch Menschen erhalten, die entweder eine Auffrischungsimpfung (Booster) vorweisen können oder zu ihrer zweifachen Impfung einen tagesaktuellen Schnelltest vorlegen. Auf diese Regeln hatten sich Bundesregierung und Länder am vergangenen Freitag verständigt.

Einbußen erwartet

Diese Regel werde die Zahl der Besucher noch einmal drastisch reduzieren, befürchtet Chifan. Bereits in der Vorweihnachtszeit, als noch 2G galt, seien Veranstaltungen reihenweise abgesagt worden, weil es in den jeweiligen Gruppen Personen gegeben habe, die nicht geimpft gewesen seien. Wenn jetzt nicht einmal zwei Impfungen für einen Restaurantbesuch ausreichten, dann könne man sich ausrechnen, wie sich das auswirke. Wegen der zu erwartenden Einbußen erwägt Chifan, das Blockhaus bis Ende Februar zu schließen.

Sebastian Krakau, Küchenchef im Restaurant „Zum Alten Hafen“. Quelle: Christin Schmidt

Sebastian Crakau, Küchenchef im Alten Hafen, hat bereits ähnliche Überlegungen angestellt. Eigentlich wollte er mit seinem Team nach einer Pause im Januar ab Februar wieder voll ins Geschäft einsteigen. Aber auch Crakau zweifelt nach der jüngsten Entwicklung daran, dass sich das lohnt. „Die 2G-plus-Regel wird viele abschrecken“, sagt er. „Niemand, der zweifach geimpft ist, wird sich vor einem Testzentrum in die Schlange stellen, nur weil er im Restaurant ein Steak essen will.“

Zwar gebe es derzeit bereits einige Gäste, die bereits ihre Booster-Impfung vorweisen können. Aber ob das reiche, um wirtschaftlich über die Runden zu kommen, sei zu bezweifeln.

Große Unsicherheit

„Wir wissen doch nicht einmal. wie hoch die Booster-Quote im Raum Rathenow ist“, sagt Crakau. Ohne diese Zahl könne er aber nicht planen. Deshalb hat er eine entsprechende Anfrage an das Gesundheitsamt des Kreises gestellt. Wenn dabei herauskomme, dass die Quote unter 20 Prozent liege, brauche er sein Lokal erst gar nicht zu öffnen.

Was die Küchenchefs mürbe macht, ist die Ungewissheit. 2G, 2G plus, kompletter Lockdown – fast täglich werden neue Varianten diskutiert. „Unter diesen Umständen zu planen, ist nahezu unmöglich“, sagt Crakau. „Wenn wir den Gästen, die einen Termin vorbuchen wollen, nicht sagen können, unter welchen Bedingungen sie bei uns feiern dürfen, dann ist das alles andere als geschäftsfördernd.“

Ecki Blume, Betreiber der „Retorte“ in Premnitz. Quelle: Markus Kniebeler

Auch Ecki Blume, Chef des Premnitzer Gasthauses Retorte, sieht mit Sorge auf die kommenden Wochen. Zwar seien einige seiner älteren Gäste bereits drei Mal geimpft. Aber unter den Jüngeren hätten etliche gerade mal die Erst- und Zweitimpfung erhalten. „Die werden garantiert nicht die Mühe auf sich nehmen, sich auch noch testen zu lassen, um ins Restaurant zu kommen“, sagt er. Das sei ihm in Gesprächen unmissverständlich klar gemacht worden.

Nur nicht aufgeben

Er werde die kommenden Tage, in denen der Betrieb in der Retorte ruhe, nutzen, um die neue Situation zu analysieren, sagt Blume. Eines werde er aber auf keinen Fall tun – das Restaurant schließen. „Wir schauen uns erst einmal an, wie viele unter den verschärften Bedingungen zu uns kommen“, sagt er. Möglicherweise werde er – wie während ersten Lockdowns – eine Außer-Haus-Karte erstellen für all diejenigen, denen ein Restaurant-Besuch nicht möglich sei.

Bernd Eulitz, Direktor des Semliner Golfhotels. Quelle: Markus Kniebeler

Einzig bei Bernd Eulitz, Direktor des Golfhotels Semlin, hört sich die Prognose nicht ganz so düster an. Weil das Golfhotel von seinen geimpften Gästen jetzt schon einen aktuellen Test verlange, werde sich ab dem 18. Januar nicht allzu viel ändern, sagt er. Wenig Verständnis hat er allerdings für die Regel, dass auch Golfspieler, die ja an der frischen Luft unterwegs seien, nur nach der 2G-plus-Regel auf den Platz dürfen. Das sei den Sportlern nur schwer verständlich zu machen.

Von Markus Kniebeler