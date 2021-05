Rathenow

Diese Art von Besuch ist in den letzten Monaten eine Seltenheit im Rathenower Tierheim. Mit einem gut gefüllten Briefumschlag und einem Mitbringsel standen Anette und Thomas Querfurth am Dienstag vor dem Tor und sorgten für lautes Gebell. Die Aufregung der Tiere war nicht unberechtigt, denn zum einen kommen seit beginn der Krise nur noch wenige Menschen in die Einrichtung, zum anderen hatte das Paar eine Überraschung dabei.

335 Euro überreichten sie an Jutta Schützer. Sie ist die Vorsitzende des Rathenower Tierschutzvereins, dem Träger der Einrichtung. „Das ist eine ganz tolle Geste, dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Dieses Geld können wir wirklich dringend gebrauchen“, betonte die 89-jährige Tierschützerin.

Sie hatte bereits von der Aktion gehört, die Anette und Thomas Querfurth Anfang des Jahres ins Leben gerufen hatten und der das Tierheim nun den Geldsegen zu verdanken hat. Die Spende ist nämlich das Ergebnis einer Versteigerung, die das Paar zum Finale des kunterbunten Mitmachpfads (MAZ berichtete) im Rathenower Stadtwald initiierte. Drei Monate lang konnte jeder den Pfad mit selbst gebastelten Kreationen bestücken oder die Dinge bei einem Spaziergang einfach nur bewundern.

Am Ende waren es knapp 400 Exponate, die den Weg in eine kleine Freiluftgalerie verwandelten. Aus den Dingen, die zum Ende der Aktion nicht abgeholt wurden, stellten Querfurths 20 Pakete zusammen und riefen die Rathenower dazu auf, Gebote abzugeben.

Auto der Feuersteins erzielte die meisten Gebote

Insgesamt 19 Gebote gingen innerhalb einer Woche ein. Dabei wurde zwar nicht für jedes Exponat geboten, dafür interessierten sich für einige Stücke besonders viele. Absoluter Spitzenreiter war das selbst gebaute Auto der Familie Feuerstein. Dieses Werk hatte Familie Severin-Grumz aus Großwudicke zum Pfad beigesteuert.

Und weil die bemalten Steine mit den Gesichtern von Fred und Wilma Feuerstein inzwischen verschwunden waren, hatten sie nun sogar Nachschub geliefert. Nun fahren nicht nur Fred und Wilma im Auto mit, auch ihre Nachbarn Barney und Betty Geröllheimer sind jetzt dabei.

Darüber freute sich die Dame, die dieses Exponat ersteigerte und das nun einen schönen Platz in einem Rathenower Vorgarten finden soll, besonders. Auch die Brüder Tamme und Tede beteiligten sich und gaben fünf Euro von ihrem Taschengeld für zwei große bemalte Steine aus. Am Ende kamen 335 Euro zusammen, die nun zum Wohl der Tiere investiert werden sollen, versprach Jutta Schütze ihren Gästen.

Der Eingang zum Rathenower Tierheim. Quelle: Christin Schmidt

Die Krise macht auch dem Tierschutzverein zu schaffen, denn während die Menschen in der Region die Einrichtung auch in der Krise mit Futterspenden unterstützen, gehen Geldspenden inzwischen weitaus seltener ein.

„Es sind sehr unsichere Zeiten, viele Menschen sind auch finanziell betroffen, da ist es nicht verwunderlich, dass auch bei uns weniger ankommt. Zudem fehlen uns natürlich Veranstaltungen wie der Tag der offenen Tür. Auch an Weihnachten konnten wir unser Fest nicht wie üblich ausrichten“, erzählt Jutta Schütze.

Das dicke Ende der Krise kommt erst noch

Etwa 35 Katzen und 35 Hunde sind derzeit im Tierheim an der Bammer Landstraße zu Hause und es kommen immer wieder neue dazu. „Jedes Tier, das wir aufnehmen, wird von einem Tierarzt untersucht, erhalten Schutzimpfungen, werden gegen Parasiten behandelt und gechipt. Da kommen schnell 100 Euro zusammen“, so Schütze.

Nicht selten werden Tiere aufgenommen, die in einem schlechten gesundheitlichen Zustand sind. „Wir haben die Verantwortung, dass es den Tieren wieder besser geht und dazu sind nun einmal verschiedene Behandlungen nötig, die schlichtweg Geld kosten“, macht Jutta Schütze deutlich. Dazu kommen jede Menge laufende Kosten, schließlich ist die Einrichtung an 365 Tagen im Jahr in Betrieb.

Schon jetzt geht Jutta Schütze davon aus, dass das dicke Ende der Krise für die Tierheime erst noch kommt. Viele hätten sich in den letzten Monaten ein Tier angeschafft, um sich so Abwechslung während des Stillstands zu verschaffen. „Ist das Ganze vorbei, werden wohl viele Vierbeiner in Heimen landen“, befürchtet Schütze.

Von Christin Schmidt