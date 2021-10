Zu einem schweren Unfall ist es am Sonnabend in Rathenow gekommen. Offenbar hat ein BMW-Fahrer beim Einbiegen auf die Berliner Straße einen Motorradfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

