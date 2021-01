Schwierige Zeiten für den Winterdienst im Havelland

Rathenow

Als harten Winter kann man das, was derzeit im Havelland witterungstechnisch geboten wird, nicht bezeichnen. Aber für diejenigen, die sich darum kümmern, dass Straßen und Gehwege sich nicht in Rutschbahnen verwandeln, ist die Situation unangenehm genug.

Seit gut zwei Wochen bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Mal friert es kurz, dann taut es wieder. „Dieses Hin und Her nervt gehörig“, sagt Yves Reimer, Leiter des Betrieshofes des Stadt Rathenow. „Es ist momentan sehr schwer, vorauszusehen, ob es glatt wird oder nicht“, sagt er. Deshalb halte er sechs Mitarbeiter in Bereitschaft, die werktags um 3 Uhr ausrücken, um die städtischen Staßen und Gehwege zu kontrollieren und – wenn nötig – abzustreuen.

Dienstbeginn um 3 Uhr morgens

Auch bei der Straßenmeisterei beginnt der Dienst in diesen Tagen in der Regel um 3 Uhr morgens. „Wir haben bei diesen Temperaturen keine Wahl“, sagt Leiter Karsten Ziehm. Auch wenn es nicht spektakulär schneie, könne es vor allem frühmorgens stellenweise empfindlich glatt sein.

Yves Reimer hat im Laufe der Jahre ein Gespür dafür entwickelt, wann es ernst wird. „Wenn es auf der Straße zwischen Göttlin und Grütz glatt ist, dann muss man auch in der Stadt das Schlimmste befürchten“, sagt er. Auch die Straße „An der Bahn“ gehöre zu jenen Strecken, auf denen es schnell rutschig werde.

Eisglätte am 4. Dezember

Das Hin und Her zwischen Plus und Minusgraden birgt außerdem die Gefahr, dass es von einem Moment auf den anderen spiegelglatt werden kann. So wie am 4. Dezember des vergangenen Jahres. In der Nacht hatte es leicht gefroren, bevor dann am Morgen leichter Nieselregen einsetzte und Straßen sowie Gehwege in Rutschbahnen verwandelte. Obwohl die Winterdienstler sofort unterwegs waren, war es rund zwei Stunden lang sehr glatt. Vor allem auf den Gehwegen. Im Rathenower Krankenhaus mussten an diesem Vormittag vier Menschen mit Knochenbrüchen behandelt werden.

Kein Ende in Sicht

Weil kein Ende der aktuellen Wetterlage absehbar ist, bleiben die Männer vom Betriebshof und von der Straßenmeisterei in Bereitschaft. Der Blick auf die Wettervorhersage mache ihm keine große Hoffnung, sagt Reimer. In den nächsten Tagen werde sich das Wechselspiel zwischen Frost und Tauwetter fortsetzen. Auch mit Schneefall sei zu rechnen.

„Dauerfrost bei zehn Grad minus wäre mir lieber“, sagt der Betriebshofchef. Denn bei diesen Temperaturen weiche die Feuchtigkeit von Straßen und Wegen, sodass noch nicht einmal gestreut werden müsse. Aber das Leben sei nun mal kein Wunschkonzert. „Da müssen wir jetzt durch“.

Von Markus Kniebeler