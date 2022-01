Sebastian Lodwig ganz privat: Rathenows Bürgermeisterkandidat geht Dinge gern mit Humor an und liebt die Berge

Rathenow

Seit 2008 mischt Sebastian Lodwig (SPD) in der Kommunalpolitik mit. Der Leiter des Feuerwehrtechnischen Zentrums beim Landkreis Havelland engagierte sich schon als Schüler im Kinder- Jugendparlament mit dem Ziel, Dinge zu gestalten und zum Positiven zu verändern.

Bislang war er eher in der zweiten Reihe aktiv. Das soll sich nun ändern. Der 36-Jährige möchte Bürgermeister von Rathenow werden, um Kompetenzen zu bündeln und die Potenziale der Stadt stärker zu nutzen. Die MAZ traf sich mit ihm auf eine Tasse Kaffee und lernte den Kandidaten mal ganz privat kennen.

Hertha BSC oder Union Berlin?

Ich bin kein Fußball-Fan in dem Sinn, dass ich einen Verein verfolge. Mir ist aber sehr bewusst, dass Fußball einen großen Beitrag leistet. Der FSV Optik tut viel für die Stadt, ebenso der BSC – beide Vereine leisten viel in der Jugendarbeit. Insofern ist meine Antwort eine rein emotionale für Union, weil ich das Weihnachtssingen des Vereins toll finde. Aber auch Hertha ist mir sehr sympathisch, weil der frühere Vereinsmanager Michael Preetz mit seiner Familie Urlaub in Rathenow gemacht hat und ein Herz für unsere Stadt hat, was die Kooperation mit der Bürgelschule zeigt.

Berge oder Meer?

Berge! Ich bin leidenschaftlicher Wintersportler. Trotz der körperlichen Anstrengung ist das für mich der erholsamste Urlaub. Die Bergkulisse beeindruckt, die frische Luft entspannt. Außerdem habe ich das Wandern für mich entdeckt und festgestellt, Berge haben im Sommer den gleichen Effekt. Besser kann man nicht runterkommen. Ich genieße auch Ausflüge ans Meer. Was ich aber nicht kann, sind sieben Tage All-Inclusive nur Pool oder Strand. Ich bekomme schnell Sonnenbrand und mir fehlt die Grundruhe beim Liegen.

Fahrrad oder Auto?

Das ist unterschiedlich. Beruflich und um Dinge zu erledigen und flexibel zu sein, fahre ich überwiegend mit dem Auto. In der Freizeit steige ich aber gern aufs Mountainbike und fahre raus in die Natur.

Currywurst oder Salat?

Currywurst, manchmal auch gern Salat. Ich bin allerdings kein guter Esser. Ich genieße gern, muss aber zugeben, dass ich unregelmäßig esse und nicht darauf achte, was ich zu mir nehme. Ich greife zu den Dingen, auf die ich Hunger habe.

Bürgermeisterkandidat Sebastian Lodwig plaudert mit den MAZ-Redakteuren Christin Schmidt, Sebastian Morgner und Joachim Wilisch (v.l.) bei einer Tasse Kaffee. Quelle: Christin Schmidt

Kino oder Netflix?

Eher Netflix, einfach aus Zeitgründen. Netflix kann man einschalten, wenn es gerade passt. Und ich kann mittendrin aufhören, falls ich einschlafe. Wir gehen aber auch gern ins Kino.

Ostsee oder Italien?

Das ist eine schwere Entscheidung, weil beides total schön ist. Wir versuchen mehrmals im Jahr zur Ostsee zu fahren, meistens nach Warnemünde. Italien ist aber auch sehr schön. Ich mag das Essen, das Flair und dass sich die Italiener Zeit nehmen. Aber Italien ist weit weg.

Campingplatz oder Hotel?

Ich schlafe gern gut und mag es, ausgiebig duschen zu können, ohne zu einem Duschraum laufen zu müssen. Ich mag die Annehmlichkeiten eines Hotels. Außerdem verbringe ich viel Zeit im Jahr im Auto. Campen würde sich anfühlen, als sei ich immer noch im Auto. Ich muss dazu sagen, dass ich es noch nie probiert habe. Das steht noch auf unserer To-do-Liste.

Comedy oder Drama?

Comedy, weil ich es mag, wenn Menschen lachen und gut drauf sind. Es gibt genug traurige Situationen im Leben. Durch die Masken sehen wir uns ohnehin schon viel zu selten lachen. Ich glaube, mit Humor und Lockerheit lässt sich vieles besser bewerkstelligen als mit Drama, davon haben wir genug.

Sternerestaurant oder Dorfkneipe?

Das ist einfach. Meine Schwiegereltern haben einen Landgasthof. Dort erlebe ich immer wieder, was in einer solchen Dorfkneipe alles stattfindet. Da ist ganz viel Kultur, Austausch und Politik auf einer völlig anderen Ebene. Genau das gefällt mir.

MAZ-Serie „Auf eine Tasse Kaffee mit...“ Am 6. März wählt Rathenow einen neuen Bürgermeister. Sechs Kandidaten bewerben sich um das Amt. Die MAZ wird jeden einzelnen von ihnen immer mittwochs in der MAZ-Serie „Auf eine Tasse Kaffee mit...“ vorstellen. In der nächsten Woche trinkt der CDU-Kandidat Corrado Gursch mit den MAZ-Redakteuren Markus Kniebeler und Joachim Wilisch Kaffee.

Mathe- oder Sportunterricht?

Ich hatte immer tolle Sportlehrerinnen oder -lehrer. Und ich mag praktische Dinge, deshalb Sport.

Papa- oder Mamakind?

Mamakind – meine Mutter hatte mehr Zeit, deshalb haben wir eine andere Verbindung. Mein Vater war lange selbstständig, hat viel gearbeitet, auch samstags. So entsteht wohl zwangsläufig eine engere Bindung zur Mutter. Ich habe zu beiden ein tolles Verhältnis. Wir haben sehr viel zusammen erlebt, das schweißt unglaublich stark zusammen.

Sekt oder Selters?

Eher Selters. Ich bin fast immer der Fahrer, wenn wir irgendwo unterwegs sind – weil ich gern Auto fahre und ohnehin nicht viel vertrage.

Theater oder Konzert?

Konzert, denn ich kann unglaublich schlecht still sitzen, liebe Musik und tanze gern. Ich kann es kaum erwarten, wieder auszugehen. Aber weniger Paartanz, ich mag es einfach, mich frei zu bewegen.

Sommer oder Winter?

Winter. Ich mag es, wenn der Himmel strahlendblau ist und die Luft klar. Dazu noch Schnee, dann ist es perfekt. Alles wird ruhiger, hat einen gedämpften Klang und andere Lichteffekte – das finde ich schön. Was ich nicht mag, ist nasskaltes Schmuddelwetter. Allerdings bin ich auch unglaublich gern im und auf dem Wasser. Das geht natürlich nur im Sommer.

Wilde Ehe oder Ehevertrag?

Hinter einem Ehevertrag sehen ­viele einen Vertrauensmissbrauch, in meinem persönlichen Fall ist der Ehevertrag dennoch ein Thema, weil es um viele Regelungen geht – zum Bespiel Eigentum. Zudem hat meine Partnerin einen Sohn mit einem anderen Mann. Das alles hat für uns aber nichts mit mangelndem Vertrauen zum Partner zu tun. Auch wenn wir derzeit nicht über Heirat sprechen, ist für meine Partnerin und mich der Ehevertrag ein ­Thema, weil wir wissen, dass wir diesen gemeinsamen Weg gehen wollen.

