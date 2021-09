Seesportler des SSC Rathenow kommen mit Medaillensatz nach Hause

Rathenow

In diesem Jahr fanden die Deutschen Meisterschaften im Kutterrudern über 5000 m und 1000 m in Bernburg auf der Saale statt. Die Kutterruderer vom Seesportclub Rathenow waren mit einem Frauen- und einem Männerteam auf beiden Strecken vertreten.

Nachdem im Jahr 2019 die Deutsche Meisterschaft im Kutterrudern in Rathenow am Alten Hafen stattgefunden hatte, gab es im Jahr 2020 nur eine kleine Veranstaltung, veranstaltet vom SSC Rathenow auf dem Hohennauener See. Diese wurde vom Verband als Deutsche Meisterschaft gewertet, damit auch 2020 Deutsche Meister gekürt werden konnten.

Zuerst in Anklam

Nun also Bernburg. Die Seesportler hatten bereits vor einigen Wochen einen Wettkampf in Anklam belegt. Corona bedingt fehlten auch diesen Sportlerinnen und Sportlern zahlreiche Trainingseinheiten und Wettkampfpraxis.

Hinzu kamen Terminverschiebungen der Meisterschaften und damit einhergehende Umstellungen der Teams wegen Urlaub oder anderer Verpflichtungen. So starteten die Männer und Frauen aus dem Westhavelland über 1000 m jeweils nur zu acht. Eigentlich treiben je zehn Ruderer den Kutter voran. Dennoch wollten sie ihre Erfolgsgeschichte fortsetzen.

Auf dem Wasser im Boot: die Männer beim 5000 Meter Rennen. Sie holten Bronze. Quelle: Heike Wilisch

In Rathenow hatte es zahlreiche Goldmedaillen für die Gastgeber der Deutschen Meisterschaften im Jahr 2019 gegeben. Das Ereignis war auch in Bernburg noch ein Thema. Die T-Shirts die zu dem Rathenower Anlass verkauft wurden, waren bei einigen Sportlerinnen und Sportlern in Bernburg zu sehen.

Frauen auf Gold-Kurs

Insgesamt stellten sich in Bernburg zwölf Teams dem Starter. Den Auftakt bestritten die Frauen über 5000 m. Im vergangenen Jahr musste sich das Team aus Rathenow der Konkurrenz vom SSC Wendisch Rietz geschlagen geben. In Bernburg gelang die Revanche.

Die zehn Frauen aus dem Westhavelland um Steuermann Jens Zuther erkämpften in 33:17 min die Goldmedaille vor der Konkurrenz aus Wendisch Rietz (33:39 min). Über 1000 m schafften es die Frauen aus Rathenow zu acht auf den Silberrang ((7:09 min), hinter Wendisch Rietz 6:50 min), aber noch vor den Gastgeberinnen aus Bernburg (7:36 min).

Die Sportler aus Rathenow brachten einen Medaillensatz mit nach Hause. Quelle: Joachim Wilisch

Den Medaillensatz komplettierten die Männer vom SSC Rathenow. Sie erkämpften sich über 5000 m in 31:22 min die Bronzemedaille hinter dem SSC Wendisch Rietz (30:12 min) und dem Bernburger Maritimen Club (31:18 min). Über 1000 m saßen ebenfalls nur acht statt zehn Rathenow im Boot. Für sie wurde es am Ende ein enger Kampf um die Bronzemedaille, den sie nach 6:27 min mit einer Sekunde Rückstand gegen die Männer aus Sömmerda verloren. Gold und Silber ging an die Teams aus Wendisch Rietz (6:20 min) und Greifswald (6:21 min).

Zu den Kutterteams des SSC Rathenow gehörten Ute Roßmann, Julia Güldenpfennig, Steffi Lempe, Birgit Kublik, Christin Karte, Kerstin Albrecht, Sandra Scholz, Maria Weber, Daniela Kämpfe, Heike Wilisch, Jens Zuther, Eyk Kny, René Kämpfe, Ralf Weber, Stefan Schneider, Thomas Lempe, Jens Rausch, Ralf Stolz, Heiko Kublik, Heiko Pleger und Jörg Zuther.

Von Heike Wilisch