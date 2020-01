Seeterrassen: Betreiber dementiert Gerüchte um Schließung

Semlin

Was ist dran an der Gerüchten um eine Schließung der Gaststätte Seeterrassen in Semlin? Das wollte die MAZ vom Betreiber Rico Timm wissen.

„Eine Schließung meines Lokals? Nein, auf keinen Fall! Wir haben für dieses Jahr und sogar schon für 2021 zahlreiche Buchungen. An solchen Gerüchten ist absolut nichts dran“, erklärte Rico Timm äußerst überrascht.

Er erklärte weiter, dass er lediglich – wie in den Jahren zuvor auch – im Februar eine Pause einlegen wird und das Lokal in dieser Zeit schließt. Bis nächste Woche können die Gäste in der Gaststätte in Semlin aber noch wie gewohnt speisen und Kaffee trinken.

Nur eine Winterpause – wie in den Jahren zuvor

Am Samstag, 29. Februar sind die Türen der Seeterrassen dann wieder geöffnet und die Gäste werden von Timm und seinem Team bedient.

Der Inhaber des Lokals hat auch eine Idee, wie es zu den Gerüchten kommen konnte. In einem Online-Immobilien-Portal sei vor einiger Zeit ein Bild seines Lokals aufgetaucht.

„Offenbar wollte jemand mit einem Objekt am See werben und hat dafür ein Foto unseres Lokals benutzt. Das hat bei einigen vielleicht den Eindruck erweckt, das Objekt stünde zum Verkauf“, vermutet Rico Timm.

Er hatte das Lokal am Hohennauener See vor fünf Jahren gekauft und ist seither dort als Gastronom tätig. Vielen Rathenowern dürfte der 46-Jährige zudem als langjähriger Betreiber des Lokals Timm’s Café in der Rathenower Innenstadt bekannt sein. Ende Oktober 2018 gab er das Café nach 27 Jahren auf und betreibt seither nur noch die Seeterrassen in Semlin.

Von Christin Schmidt