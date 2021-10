Sein Herz gehört dem FSV Optik Rathenow: Norbert Ohst feiert runden Geburtstag

Rathenow

Es gibt diese Unternehmer, die sich nicht nur mit Hingabe ihrer unternehmerischen Aufgabe widmen sondern die sich auch ihrer Vorbildfunktion bewusst sind. Die ein Vorbild sind, weil sie sich in oder für Vereine und das Gemeinwesen engagieren.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Norbert Ohst ist so ein Unternehmer. Zu seinem 70. Geburtstag, den er gerade beging, bekam Ohst unter anderem Post von Ministerpräsident Dietmar Woidke. Und da der Ministerpräsident nicht jedem Brandenburger, der 70 Jahre alt wird, schreibt, ist dieser Glückwunsch schon etwas Besonderes.

„Es ist sicherlich nicht übertrieben, wenn ich schreibe, dass Ihr Name wie kaum ein zweiter mit der Stadt Rathenow verbunden ist“, lässt Dietmar Woidke wissen. „Als Sie 1987 in die Firma Ihres Vaters einstiegen, war die rasante Entwicklung des Betriebes kaum abzusehen.“

Der Beginn

Ein Blick zurück: 1937 in Rathenow vom Werkzeugmacher Willi Ohst gegründet, ist auch die heutige Ohst AG noch ein Familienunternehmen. Anfangs fertigte der Betrieb Werkzeugvorrichtungen für die am Ort ansässige optische Industrie, später Papierprüfmaschinen für den Exportmarkt der DDR. Mitte der Achtziger Jahre wurden zusammen mit der Berliner Charité erste Hüftpfannen entwickelt, 1987 begann deren Serienproduktion. Ab den 1990er Jahren wurden medizinische Produkte zum einzigen Geschäftsfeld.

Dietmar Woidke besucht die Ohst Medizintechnik AG in Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Hier gab es viel zu tun. „Inmitten der enormen Umbrüche der 1990er Jahre trafen Sie die richtigen Entscheidungen und bauten die Ohst Medizintechnik AG stetig zu einem modernen Industrieunternehmen und bedeutenden Arbeitgeber in der Region aus“, schreibt Ministerpräsident Dietmar Woidke.

Der brandenburgische Regierungschef hat das Unternehmen selbst besucht und erinnert sich noch gut: „Dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere den guten Zusammenhalt im Kollegium und das familiäre Arbeitsklima hoch schätzen, hat mich nach meinem interessanten Besuch bei Ihnen und den anregenden Gesprächen im Jahr 2018 nicht verwundert.“

Engagement in der Stadt

Norbert Ohst stand in der Zeit, in der er als Geschäftsführer dem Unternehmen vorstand, auch für Engagement in der Stadt Rathenow. Er unterstützte zahlreiche Vereine und soziale Einrichtungen. Die Ohst-AG war erfolgreich und an dem finanziellen Erfolg ließ Norbert Ohst stets andere teilhaben.

Medizintechnik-Unternehmer Norbert Ohst erhält den Verdienstorden von Matthias Platzeck. Quelle: Michael Hübner

Dennoch hat der Geburtstagsjubilar eine ganz große Liebe, wenn die Rede auf Sportvereine kommt: Der Regionalligist FSV Optik Rathenow ist ihm eine Herzensangelegenheit. Er ist Hauptsponsor, Vorstandsmitglied, Ratgeber und Freund. Vor allem auch für FSV-Trainer Ingo Kahlisch. Zu fast allen Heimspielen sitzt Norbert Ohst auf der Tribüne – oft im Optik-Jersey und nicht selten kommt er auch zu Auswärtsspielen. Unvergessen sind seine Freudentränen in den Aufstiegsjahren, als es der FSV Optik in die Regionalliga schaffte oder den Landespokal gewann.

Norbert Ohst und Ingo Kahlisch Quelle: FSV Optik Rathenow

Und das würdigt auch Dietmar Woidke: „Ganz besonders freut es mich, dass Sie Ihrer Heimatstadt Rathenow nicht nur als Arbeitgeber verbunden sind, sondern die kulturelle und sportliche Landschaft dort ganz entscheidend mitgeprägt haben. Der FSV Optik Rathenow, die Musikschule Rathenow und zahlreiche weitere Vereine und Institutionen in der Region, allem voran die Rathenowerinnen und Rathenower, konnten sich stets auf Ihre beherzte Unterstützung und Ihr tatkräftiges Engagement verlassen.“

Der Generationswechsel

Inzwischen ist Norbert Ohst nicht mehr in der Geschäftsführung der Ohst AG. Die erhöhten Anforderungen an Medizinproduktehersteller und die Internationalisierung des Geschäfts sorgten nach dreißig Jahren für einen Generationswechsel. Die Unternehmensführung haben Norbert Ohsts Söhne, Stephan Dunke und Sebastian Sturm übernommen. Norbert Ohst selbst ist Aufsichtsrat.

Stephan Dunke (links) und Sebastian Sturm, die Chefs der Ohst AG, mit dem Zen-Knie und einem dazu gehörenden Instrumentensatz. Quelle: B. Geske

Fußball ist die Herzensangelegenheit, der Segelsport ist für Norbert Ohst ein wichtiger Ausgleich. Und so wünscht Dietmar Woidke abschließend: „“Ich hoffe, sie erleben spannende Fußballspiele im Stadion Vogelgesang oder brechen zu vielen weiteren wunderbaren Segeltörns auf.“

Auch die MAZ gratuliert

Das Team der MAZ in Rathenow schließt sich den guten Wünschen des Ministerpräsidenten an: Alles Gute, Norbert Ohst.

Von Joachim Wilisch