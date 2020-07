Rathenow

Michael Lieberkühn und Bernd Eulitz verstehen die Welt nicht mehr. Die Post, die das Umweltministerium des Landes an die Stadt Rathenow verschickte verheißt nichts Gutes für das ehrgeizige Ferienhaus-Projekt, das in unmittelbarer Nähe entstehen soll. Stand jetzt müsse der Investor, dem auch das Golfhotel gehört, damit rechnen, dass es keine naturschutzrechtliche Genehmigung für die Ferienhaussiedlung gibt.

Langwieriges Verfahren

Geplant sind insgesamt 50 Ferienhäuser – ganz am Anfang, vor mehr als zehn Jahren, war noch von über 100 Häusern die Rede. Inzwischen sind es 50. Ein langwieriges Bebauungsplanverfahren wurde angestoßen, seit sieben Jahren debattieren Investoren, Semliner Bürger und Kommunalpolitiker.

Anzeige

Bitte um Zustimmung

Aber auch das Umweltministerium war eingebunden. Denn das Grundstück, auf dem die Ferienhäuser errichtet werden sollen, liegt im Landschaftsschutzgebiet. Um es herauszulösen sei die Fläche zu klein, sagt Investor Michael Lieberkühn. Sein Hotel-Geschäftsführer Bernd Eulitz war noch gar nicht in Semlin angestellt, als die Pläne erstmals vorgestellt wurden. „Wir mussten in einem naturschutzrechtlichen Verfahren um eine Zustimmung für das Projekt werben“, so Eulitz. Dieses Verfahren wird im Umweltministerium geführt.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Eigentümer des Semliner Golfhotels will 50 Ferienhäuser auf dem Gelände errichten Hotelbesitzer Michael Lieberkühn (li.) und Landschaftsarchitekt Hagen Roßmann. Quelle: Markus Kniebeler

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurden die Ideen immer mehr angepasst, weil es weiter neue Auflagen gab. Aber offenbar glaubt man im Umweltministerium, dass es kein ausreichendes öffentliches Interesse an dem Bau der Häuser gibt. Zudem sei es ein massiver Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet.

Teure Planung

Mangelndes öffentliches Interesse ist für Michael Lieberkühn keineswegs ein Argument, um das Projekt jetzt – nachdem bereits viel Geld in Planungskosten geflossen ist – abzuschmettern. „Diese Region hat nicht viele Möglichkeiten, wenn es um wirtschaftliche Existenz geht“, sagt er. Sanfter Tourismus sei ein Standbein und das Interesse daran sei seiner Ansicht nach auch vorhanden.

Ausgleich schaffen

Das bestätigt Dieter Dombrowski. Der ehemalige Vizepräsident des Brandenburger Landtages ist Vorsitzender des neuen Kulturlandschaftsbeirates. Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger hat sich in der Causa Ferienhäuser Hilfe suchend an Dombrowski gewand. „Der Beirat, dem zahlreiche Interessenvertreter angehören, soll einen Ausgleich zwischen Landschaftsnutzung und Umweltschutz schaffen“, sagt Dombrowski.

Dieter Dombrowski ist Vorsitzender des Kulturlandschaftsbeirates. Quelle: Markus Kniebeler

Für ihn ist das Ferienhausprojekt von hohem öffentlichen Interesse,. In die Angelegenheit sind darum mittlerweile auch Touristiker, Kreisverwaltung und weitere Fachleute eingebunden. Ende August solle es zwischen den Fachleuten ein Gespräch in Potsdam geben, so Dombrowski.

Klare Empfehlung

Die Rathenower Stadtverordneten hatten am 7. Dezember 2016 beschlossen, einen Bebauungsplan „Sondergebiet Ferienhaussiedlung Golfhotel Semlin“ aufzustellen. Landschaftsplaner Hagen Roßmann, der das Projekt von Anfang an begleitet war sich sicher, dass damit bereits das öffentliche Interesse der Stadt deutlich gemacht worden sei.

Ortsbeirat uneinig

In Semlin ist das Projekt umstritten. Bei einer Ortsbeiratssitzung gab es eine Stimme für die Ferienhäuser, eine dagegen und eine Enthaltung. Ein entschiedener Gegner ist auch der Semliner Einwohner Eugen Gliege. „Die Infrastruktur des Ortes ist für ein Projekt dieser Größenordnung gar nicht ausgelegt“, sagt er.

Genau beschrieben

Die Investoren hatten in ihren Plänen auch genau beschrieben, wie die Ferienhaussiedlung aussehen soll. Rund ein Drittel der Häuser soll in der Nähe des Golfhotels errichtet werden, die anderen sollten nahe zum Reihenweg hin entstehen – um einen Siedlungszusammenhang herzustellen. Zwischen den beiden Ferienhausbereichen war eine Sichtschneise geplant.

Bernd Eulitz, der Direktor im Golfresort Semlin. Quelle: Markus Kniebeler

Nach so vielen Planungsrunden waren sich Michael Lieberkühn, Bernd Eulitz und auch die Stadt Rathenow, wo das Verfahren geführt wird, sicher, dass die naturschutzrechtliche Zustimmung gegeben wird. „Wir waren überrascht, als jetzt die Ablehnung angekündigt wurde“, sagt Lieberkühn.

Das sagt das Ministerium

Sebastian Arnold, Sprecher im Umweltministerium des Landes, beschreibt das etwas anders: „Im Jahr 2017 gab es eine neue Voranfrage seitens der Stadt Rathenow zu der Ferienhaussiedlung. Das Ministerium hat mitgeteilt, dass eine Zustimmung nicht ausgeschlossen ist.“

Im Februar 2019 habe die Stadt Rathenow die Zustimmung zum Bebauungsplan beantragt. Allerdings sei der Plan, so Arnold, im Oktober 2019 und im Februar 2020 nochmals geänderte worden. „Die Änderungen wichen erheblich von der Konzeption aus dem Jahr 2017 ab.“

Vorgaben fehlen

Nicht berücksichtigt seien diverse Hinweise aus dem Ministerium. „Dies betrifft vor allem die räumliche Anordnung der Anlage, die Größe der zulässigen Grundflächen sowie die Höhe und Anzahl der Geschosse der geplanten 50 Ferienhäuser.“ Das ist aus Ministeriumssicht noch nicht alles. So fehle eine auf das Golfhotel bezogene, konkrete Bestandsanalyse und Bedarfsprognose im Hinblick auf die geplante Ferienhausnutzung.

Golfplatz und Golfhotel Semlin sind beliebte Touristenziele. Quelle: Markus Kniebeler

Arnold bestätigt, dass es Ende August ein Gespräch im Ministerium geben wird. „Hier werden wir nochmals erläutern, in welchen Punkten der Bebauungsplan geändert werden müsste und unter welchen Voraussetzungen eine Zustimmung erreichbar wäre

Prinzip Hoffnung

Die Ferienhaus-Protagonisten hoffen, dass das Projekt noch nicht endgültig begraben ist. „Wenn es im Westhavelland kein öffentliches Interesse an touristischen Angeboten gibt, dann weiß ich auch nicht mehr“, sagt Dieter Dombrowski. Und Bernd Eulitz beteuert: „Wir wollen sanften Tourismus, der zu dieser Region passt.“

Von Joachim Wilisch