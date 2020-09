Gülpe

Auf der Tagesordnung standen die aktuellen Aufgaben und Probleme der Landwirtschaft, sagte Tino Estling, Pressesprecher des Landesbauernverbandes bei einem Besuch in der Großen Grabenniederung, einem etwa 3000 Hektar großen Gebiet mitten im Naturpark Westhavelland.

Enrico Voigt, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Gülpe und Jens Schmücker – er bewirtschaftet gemeinsam mit seinem Bruder Steffen in Spaatz einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb – waren als Mitglieder des Kreisbauernverbandes Havelland mit den Gästen aus allen Landesteilen in die Große Grabenniederung gefahren.

Vertragsnaturschutz in der Region

Auf der Wolsierer Steinbrücke und am Auslauf des Großen Grabens erläuterten sie, wie die Landwirte im Westhavelland unter Naturschutzbedingungen wirtschaften. Verträge mit dem Land, die Gebietskulissen Natura 2000 und die Zugsamenarbeit mit der Naturparkverwaltung gehören zum Rahmen in dem mehrere Landwirtschaftsbetriebe auf den Feldern und Wiesen im Niedermoorgebiet Große Grabenniederung wirtschaften.

Ein Gebiet mit seltener Naturausstattung und vielen Wat- und Wasservögeln. „Deshalb können wir auch erst ab dem 16. Juni oder noch später auf die Flächen“, nannte Enrico Voigt ein Beispiel für einzuhaltende Naturschutzauflagen. Die Landwirte würden zudem auch freiwillige Naturschutzleistungen erbringen erklärten Voigt und Schmücker den Klausurteilnehmern an dem sonnigen Nachmittag in der westhavelländischen Naturlandschaft.

Enrico Voigt, Geschäftsführer der AG Gülpe und Mitglied des Vorstandes des Kreisbauernverbandes Havelland, diskutiert mit dem Hauptgeschäftsführer des Landessbauernverbandes Wolfgang Scherfke. Quelle: Norbert Stein

Kopfweidenpflege, Heusaaten und Blühflächen sind solche freiwillige Leistungen, die Landwirte zum Erhalt der Naturlandschaft in der Region beisteuern. Emotional reagierten die Landwirte und ihre Interessenvertreter beim Thema Insektenschutzprogramm, welches Umwelt- und Naturschützer in den kommenden Jahren gerne umgesetzt haben wollen.

Vollkommener Verzicht

Damit verbunden wäre ein vollkommener Dünge- und Pflanzenschutzmittelverzicht in Schutzgebieten. „Das Insektenschutzprogramm gleicht einer Enteignung“, sagt Enrico Vogt, weil die damit verbundenen restriktiven Einschränkenden eine lohnende Landwirtschaft unmöglich machen. Enrico Voigt wünscht sich schon lange mehr Anerkennung für die Arbeit der Landwirte. Das sieht auch der Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbandes Wolfgang Scherfke so. Viele Gänse und auch Kraniche in der Großen Grabenniederung sind für ihm ein anschaulicher Beweis, dass die Natur mit der jetzigen landwirtschaftlichen Praxis gut zurechtkommt.

Dann zum Gülper See

„Die Betreibe wirtschaften in der Großen Grabenniederung verantwortungsbewusst“, sagte Scherfke bevor sich die Klausurteilnehmern mit Enrico Voigt auf den Weg machten zum Gülper See.

Dort erfuhren sie mehr zu dem internationalen Vogelschutzgebiet.

