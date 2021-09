Semlin: Mercedes fährt auf Anhänger auf

Semlin

Auf der Kreisstraße von Hohennauen nach Semlin fuhren am Mittwochnachmittag ein Pkw Toyota mit Anhänger und dahinter ein Pkw Mercedes. Als der Mercedes zum Überholen ansetzte, bog der Toyota mit seinem Anhänger nach links in einen Feldweg ein. Der Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Dabei wurde die Beifahrerin des Mercedes leicht verletzt. Die 70-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 66-jährige Mercedes-Fahrer sowie der 48-jährige Toyota-Fahrer blieben unversehrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 29 000 Euro geschätzt. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Von MAZonline