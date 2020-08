Havelland

Vom 17. August bis 6. September beteiligt sich der Landkreis Havelland erstmals an der bundesweiten Aktion „ Stadtradeln“. Bisher haben sich sechs der 13 Havelländer Kommunen offiziell angemeldet. Dabei sind: Falkensee, Dallgow-Döberitz, Wustermark, Ketzin, Friesack und Rathenow. Aber auch die Gemeinde Milower Land will sich noch anmelden.

Aus Rathenow nehmen bisher 29 Fahrer in 18 Teams am „ Stadtradeln“ teil. Darunter ein Team der SPD, dann Teams einiger Unternehmen und außerdem eine Gruppe aus der Stadtverwaltung. Als Rathenower Ortsteil hat sich Semlin angemeldet.

Ersatz für den Drei-Seen-Lauf

„In diesem Jahr mussten wir Corona bedingt den Drei-Seen-Lauf und auch das Sommerfest absagen. Daran haben sich viele Semliner gern aktiv beteiligt“, so Ortsvorsteher Heiko Blankenburg. „Nun haben sich Semliner zusammengefunden, die während des Aktionszeitraums zusammen mit dem Rad unterwegs sein wollen.“

Mit dem Seniorenbeirat

In den Ortsteilen der Gemeinde Milower Land hat sich der Seniorenbeirat der Aktion „ Stadtradeln“ angenommen. Neun Mitglieder des Seniorenbeirats haben ein eigenes Team gebildet. „Wir unterstützen die Kampagne und wollen natürlich gewinnen. Dazu rufen wir die Menschen im Milower Land auf, sich am ‚ Stadtradeln’ aktiv zu beteiligen“, so Klaus Sahr aus Großwudicke.

Klaus Sahr vom Seniorenbeirat koordiniert die Fahrrad-Aktion für die Senioren in Großwudicke. Quelle: Uwe Hoffmann

Sahr weiter: „Die Mitglieder des Seniorenbeirates in den in den Ortsteilen werden für ältere Menschen, die die App nicht benutzen wollen, die Koordinierung für die Gemeinde übernehmen.“ So kann sich jeder aktive Radler bei „seinem“ Seniorenbeiratsmitglied anmelden und – möglichst jeweils am Ende der Woche – seine tageweise gefahrenen Kilometer melden.

Auch Ungeübte sind eingeladen

„Radfahrer können auch Menschen, die bisher kaum Rad fahren ansprechen, sich zu beteiligen“, sagt Renate Schatte, Seniorenbeiratsmitglied in Milow. „Mein Mann und ich fahren jeden Abend eine Runde mit dem Rad. Meist nach Bahnitz und zurück. Das sind 23 Kilometer. Eine Tour kann auch schon mal länger werden: bis Kützkow, mit der Fähre über die Havel und über Pritzerbe, Premnitz nach Milow.“ Renate Schatte sieht neben dem Spaß und auch, dass die Bewegung gesund ist und dass man etwas für den Klimaschutz tut.

Die Frauengruppe

In Großwudicke gibt es seit 25 Jahren eine Frauengruppe, die sich wöchentlich zum gemeinsamen Radfahren trifft. Hervorgegangen ist die Radgruppe aus der 1990 gegründeten Frauensportgruppe des Sportvereins SV Großwudicke.

Aktive Semliner Radfahrer: die Brüder Janik und Julian mit Papa Christian Schwery beim Semliner Drei-Seen-Lauf. Quelle: Uwe Hoffmann

Mittlerweile sind die Frauen zwischen 57 und 71 Jahre. Sie werden zum „ Stadtradeln“ fleißig Kilometer für ihre Gemeinde sammeln. „Wir treffen uns jeden Mittwoch, 18 Uhr, an der Bushaltestelle an der Grundschule. Dann geht es mit dem Rad bis Rathenow-West und über Steckelsdorf zurück. Uns geht es dabei um die Bewegung und die sozialen Kontakte“, so Monika Peter, die auch die Seniorensportgruppe im Ort leitet.

Bitte anmelden

„Oft sitzen wir auf dem Rückweg noch gemeinsam am Buckower See“, so Monika Peter. „Dann gibt es auch schon mal ein Gläschen Sekt.“ Radler im Milower Land können ihre Kilometer auch telefonisch unter 03386/28 59 06 dem Seniorenbeirat zentral melden oder per E-Mail an die Gemeindeverwaltung sekretariat@milowerland.de.

Die Regeln

Für eine Gemeinde oder Stadt können alle Bürger, die dort wohnen, zum Stadtradeln antreten. Zudem die Menschen, die dort arbeiten, einem Verein angehören oder dort eine Schule besuchen. Einwohner in Orten, die sich nicht an der Aktion beteiligen, können Kilometer für den Landkreis sammeln.

Zum Aktionstag „Rathenow fährt Rad“ 2018 beteiligten sich rund 100 Rathenower aktiv. Quelle: Uwe Hoffmann

Um bei der Kampagne mitzumachen, kann jeder ein Team mit mindestens zwei Fahren gründen oder einem bereits bestehenden, auch online, beitreten. Die Teilnahme ist auch mit Pedelecs möglich. Auch an anderen Urlaubsorten gefahrene Kilometer zählen. Die gefahrenen Kilometer werden per Handy-App registriert.

Unter www.stadtradeln.de/kreis-havelland kann man sich anmelden oder die Handy-App unter www.stadtradeln.de/app und im App-Store herunterladen.

Von Uwe Hoffmann