Semlin in alten und neuen Ansichten

Semlin

Der 517 Einwohner zählende Rathenower Ortsteil Semlin ist sehr dörflich geprägt. Es gibt keine älteren Häuser oder Mehrfamiliengebäude, die zu DDR-Zeiten errichtet wurden, Gleichzeitig ist der in einer alten Zeitung als „Perle des Westhavellands“ am Hohennauener-Ferchesarer See bezeichnete Ort schon seit Jahrzehnten ein beliebter Ferienort.

In den vergangenen zwei Jahren dokumentierte Eugen Gliege jedes der rund 220 Wohnhäuser mit der Fotokamera. Jetzt veröffentlichte der in Semlin lebende Illustrator und Autor diese Fotos in einer besonderen Chronik unter dem Titel „Die Wohnhäuser in Semlin. In alten und neuen Aufnahmen“. Gliege ist auch Autor der Semliner Chroniken.

Anzeige

Die Entwicklung verfolgen

„Nahezu jedem aktuellen Foto ist ein Foto aus früheren Jahren gegenüber gestellt. Die meisten Fotos stammen aus dem Jahr 1995, die im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme entstanden“, sagt Eugen Gliege. „So kann man die Entwicklung des Dorfes und des Dorfbildes in einem Zeitraum von 150 Jahren verfolgen.“

Weitere MAZ+ Artikel

So erzählen die in Stein gemauerten Gebäude einen Teil der Geschichte Semlins mit seinen Wohnplätzen Lötze und Semlin Ausbau. Eine alte Postkarte mit einer Aufnahme des Mühlenwegs zeigt die 1833 bis 1959 direkt am Seeufer stehende Windmühle.

Neues Haus an der Ferchesarer Straße. Quelle: Uwe Hoffmann

Ein anderes altes Foto aus dem Jahr 1879 zeigt das gerade im Bau befindliche Wohnhaus Dorfstraße 20. Anhand dreier Fotos des 1909 errichteten Wohnhauses Dorfstraße 25b kann man nachvollziehen, wie sich durch Umbau und Sanierung das Ortsbild über Jahrzehnte veränderte.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs bauten sich Flüchtlinge und Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten in Semlin eine neue Existenz auf. In den letzten Jahren hat sich das Ortsbild weiter verändert. Ab 1990 wurden auf einem Ackergrundstück in der Erdlaake über ein Dutzend neue Einfamilienhäuser errichtet.

Hinweise auf alte Wege

1990 wurde der rund vier Kilometer lange Feldweg nach Ferchesar befestigt und 2018 teilasphaltiert. Auf einer ehemaligen Ackerfläche wurden im vergangenen Jahr neun Einfamilienhäuser neu gebaut. Straßennamen wie „Zum Sandberg“ weisen noch immer auf früher unbefestigte Wege hin.

Mit einigen historischen Aufnahmen wird die Geschichte ehemaliger wirtschaftlich genutzter (Wohn-)Häuser erzählt. Ein Foto von 1900 zeigt die ehemalige Optische Anstalt H. Meyer, Dorfstraße 48. Eine alte Postkarte mit der Ansicht des heutigen Wohnhauses Hohennauener Straße 49 zeigt den von Kaufmannswitwe Minna Thiedecke geführten Laden im Eröffnungsjahr 1932.

Eugen Gliege bei einer Buchpräsentation. Quelle: Uwe Hoffmann

In der Hohennauener Straße 1a existierte noch bis vor etwa 15 Jahren ein Dorfkonsum. Im Reihenweg 12 existierte 1962 bis 1971 eine Bäckerei. In der Villa am See, Schneidemühle 7, lebte seit 1936 der 1943 durch die Nazis verhaftete und hingerichtete Schriftsteller Axel Rudolph.

Das wohl prächtigste Wohnhaus ist die 1915 für den Berliner Fuhrunternehmer Robert Hennecke errichtete Villa am See an der Lötze. Erste Siedler hatten sich bereits vor rund 5.000 Jahren im heutigen Semlin niedergelassen und Behausungen errichtet.

Ältestes Gebäude

Das „prominenteste“ und zugleich älteste erhaltene Gebäude des Ortes ist die im Jahr 1732 als Fachwerkgebäude neu errichtete Dorfkirche. Ein Foto aus dem Jahr 1893 zeigt die Kirche in der Dorfstraße 35a. Einige Gesamtansichten der Straßenzüge ergänzen die Foto-Chronik.

Eugen Gliege „Die Wohnhäuser inSemlin. In alten und neuen Aufnahmen“ ist unter anderem in der Buchhandlung „Tieke“ erhältlich.

Von Uwe Hoffmann