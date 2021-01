Semliner Golf-Resort arbeitet Pläne für Ferienhaussiedlung um

Rathenow

Die Idee ist inzwischen sieben Jahre alt. Michael Lieberkühn hatte sie beim Blick auf Golfplätze in Spanien, Italien und den USA. Dort sind Häuser auf Golfanlagen ein übliches Angebot. In Deutschland gibt es das noch gar nicht.

Aber warum ausgerechnet im Westhavelland? Im Gespräch mit dem „ Tagesspiegel“ machte Lieberkühn kürzlich klar, dass er diese Region nahezu für ideal hält, um diese Pläne umzusetzen. „Wir möchten mit diesem Projekt sanften Tourismus im Westhavelland ermöglichen, also Urlaub in der Natur. Mit den Ferienhäusern können wir außerdem Familien mit Kindern ansprechen.“

So wird man wohnen

Das Golfhotel selbst – es wird übrigens ebenfalls erweitert – ist für diese Zielgruppe nicht ausgelegt, sagt Lieberkühn.

Die Pläne sehen den Bau von Holzhäusern mit 60 und mit 120 Quadratmetern Wohnfläche vor, jeweils mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern. Dank einer Küche sind die Gäste autark. Angedacht ist nun, 25 bis 30 Häuser zu errichten. Sie sollen zwischen dem so genannten Kurzplatz und der 19. Spielbahn entstehen.

„Es ist das erste Mal, dass in Deutschland Häuser direkt auf einem Golfplatz gebaut werden“, so Lieberkühn. „Angedacht sind drei Gruppen, quasi drei kleine Dörfer, die um einen Wasserlauf herum errichtet sind. Die Zufahrt zu den Häusern ist per E-Cart vom Parkplatz aus möglich.“

Michael Lieberkühn (li.) und Landschaftsarchitekt Hagen Roßmann verfolgen das Projekt schon seit mehreren Jahren. Quelle: Markus Kniebeler

Zweifel an der Notwendigkeit hat allerdings – wie schon berichtet – das Landesumweltamt geäußert. Zwar haben sich die Stadt Rathenow, der Landkreis und die Tourismusverbände für das Projekt ausgesprochen. „Aber unsere Pläne sind bei der oberen Umweltbehörde in Potsdam auf Widerstände gestoßen“, so Lieberkühn.

In einem Kompromissgespräch mit der Landesregierung wurden den Investoren und Planern einige Punkte aufgetragen, die wir noch abgearbeitet werden müssen. Es geht um die Größe, das Aussehen und die genauen Standorte der Häuser. Lieberkühn ist optimistisch: „Eine detaillierte Ausarbeitung werden wir im Frühjahr liefern. Dann gehen wir davon aus, dass der Bebauungsplan für das Projekt genehmigt werden kann.“

Mehr Golfgruppen

Die Nachfrage nach Angeboten dieser Art sei groß. Lieberkühn rechnet vor: „Wenn wir größere Turniere haben – wie etwa die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Senioren – können wir mit unseren 72 Doppelzimmern im Hotel gar nicht alle Gäste unterbringen.“

Mehr Kapazität werde helfen, auch mehr Golfgruppen zu empfangen. Das seien meist 20 bis 40 Golferinnen und Golfer, die aus anderen Clubs im norddeutschen Raum zu uns kommen.

Insgesamt soll das Projekt fünf Millionen Euro kosten. Eine Großinvestition, wenn man bedenkt, dass 2020 ein Corona-Jahr mit vielen Ausfällen war. Lieberkühn dazu: „Das Unterbringungsverbot im Frühjahr und derzeit bedeutet etwa 700.000 Euro Umsatz weniger.“

Auch das Golfhotel selbst wird erweitert. Quelle: Markus Kniebeler

Allerdings – in der Zeit, in der das Golfhotel 2020 geöffnet war, war die Auslastung sehr gut. So seien auch viele neue Gäste empfangen worden. „Sie waren begeistert“, sagt Lieberkühn. „Ich nehme an, dass diese Menschen wiederkommen. Und ich denke auch, dass die Corona-Pandemie das Reisen über das Jahr hinaus beeinflussen wird.“

Es werde weniger Flugtourismus geben und mehr Menschen, die ihren Urlaub in Deutschland verbringen. Auch deshalb werde das Golfhotel erweitert – um 40 Zimmer und ein Schwimmbad. Zudem werde Christopher Franz an die Kochtöpfe treten. Laut Gault&Millau ist er einer der besten Köche Sachsen-Anhalts. Zudem werde es weitere Veränderungen geben, kündigt Michael Lieberkühn abschließend in dem Interview mit dem „ Tagesspiegel“ an.

Für das Ferienhaus-Projekt haben die Planer nun wieder den Ball im Feld. Im Frühjahr werden die neuen Pläne vorgelegt.

Von Joachim Wilisch