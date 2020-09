Semlin

In Semlin lebt nur ein Bruchteil der Rathenower Einwohnerschaft. Aber was die Sportlichkeit angeht, liegt der Ortsteil ganz vorne. Bei der bundesweiten Stadtradel-Aktion jedenfalls, die seit Mitte August läuft, haben die Semliner so viele Kilometer zurückgelegt wie kein anderes Team in der Region.

Mit dem Rad um drei Seen

Die meisten Kilometer der bis zum 6. September laufenden Aktion wurden am Samstagnachmittag „geschrubbt“. Aufgerufen war zum „Drei-Seen-Radeln“. Rund 80 Fahrer traten kräftig in die Pedale und sammelten ordentlich Kilometer.

Der 21 Kilometer lange Weg rund um den Hohennauener-Ferchesarer See erhöhte die bereits jetzt schon tolle Bilanz der Semliner um insgesamt weitere 1.700 Kilometer. Viele aktive Semliner gestalteten die Aktion zu einem kleinen Fest für das ganze Dorf: mit Kaffee und Kuchen, Schwein aus dem Backofen und einigen Aktivitäten für die kleinen Semliner, die noch nicht mit radeln.

Aktiv trotz Corona

„In diesem Jahr mussten wir coronabedingt den traditionellen Drei-Seen-Lauf und auch das Sommerfest am letzten Juli-Wochenende absagen. Daran haben sich immer auch viele Semliner gern aktiv beteiligt“, so Ortsvorsteher Heiko Blankenburg. „So haben sich Semliner zusammengefunden, die während des Aktionszeitraums gemeinsam mit dem Rad unterwegs sein wollen.“

Medaillen für die fleißigsten Radler

Und die Zwischenbilanz der am 17. August gestarteten Aktion der 110 Aktiven aus dem Rathenower Ortsteil mit gerade mal 517 Einwohnern ist beachtlich. „Semlin liegt mit bisher insgesamt 12.676 Kilometern in Rathenow unangefochten vor den Teams Ro-Radler (5.600 km), Welz-Gaszylinder (4.375 km) und der Stadtverwaltung (3.047 km) an erster Stelle“, dankte der Ortsvorsteher den Semlinern. Und verlieh Medaillen und kleinen Pokalen an die fleißigsten Pedaleure.

Die Familie mit den bisher meisten gefahrenen Kilometern (1.382): Florian, Stefanie, Johanna (10 Jahre) und Charlotta (6 Jahre). Quelle: Uwe Hoffmann

Der beste männliche Fahrer ist Detlef Schwarz mit 843 Kilometern. Stefanie Böhm fuhr bei den Frauen mit 570 die bisher meisten Kilometer. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Florian (642 km) und den beiden Töchtern Johanna (10, 170 km) und Charlotta (6 Jahre) gehört Mutter Stefanie zur bisher erfolgreichsten Familie auf dem Rad mit insgesamt 1.382 Kilometern.

Siegerin der Seniorenwertung

Gar auf den siebten Platz unter allen 110 Semliner Radlern schaffte es Gisela Zirk mit bisher 545 Kilometer. „Ich fahren noch regelmäßig mit dem Rad“, erzählt die aktive 81-Jährige. „Während der Aktion sind jeden Tag bisher durchschnittlich 45 Kilometer zusammen gekommen.“

Die 21 Kilometer um den See reichten der Siegerin in der Seniorenwertung zur Zwischenbilanz gerade mal „zum Warm werden“. So legte sie auf dem Havellandradweg über Kriele bis nach Senzke spontan noch 20 Kilometer drauf. Die jüngsten Fahrer im Team „Semlin“ sind die Brüder Janik (10) und Julian (7) sowie Johanna (10).

Zur Zwischenbilanz freute sich Gisela Zirk (81) über ihren Pokal als Beste in der Seniorenwertung: mit 545 Kilometern liegt sie derzeit an Platz 7 der Semliner Gesamtwertung. Quelle: Uwe Hoffmann

„Die reine Luft in Flur und Wald / hält uns gesund, ob jung ob alt / drum lasst uns radeln um zu leben / und nicht nach einem Sieg zu streben. / Gelassenheit sollte unser Motto sein / uns am Radeln zu erfreu’n /“, dichtete Gerd Last, der „Vater“ des Drei-Seen-Laufs zur Drei-Seen-Radeln-Aktion.

Um 14.25 Uhr starteten danach die rund 80 Semliner im Alter von sieben bis 81 Jahre in Richtung Ferchesar. Zwei Versorgungstationen mit Erfrischungen waren unterwegs aufgebaut. Die ersten vier Radler kamen bereits nach 55 Minuten wieder auf dem Platz hinter dem Gemeindezentrum an. Familie Böhm, mit der zehnjährigen Johanna, fuhr nach 90 Minuten wieder ins Ziel.

Der Start zum Radeln rund um den Hohennauener-Ferchesarer See – immerhin eine 21-Kilometer-Tour. Quelle: Uwe Hoffmann

„Das war einfach eine tolle Aktion heute. So viele Semliner haben den Tag aktiv auf dem Rad und zur Vorbereitung und Durchführung des kleines Festes zu einem Erfolg für das Dorf gemacht“, so Heiko Blankenburg. Der Ortsvorsteher hat für das „ Stadtradeln“ sein Fahrrad extra aus der „Mottenkiste“ geholt und hatte bis zum Drei-Seen-Radeln bereits 240 Kilometer auf dem Tacho stehen.

Aus Rathenow nehmen rund 20 Teams am „ Stadtradeln“ teil. Noch bis zum 6. September können in dem bundesweiten Wettbewerb auf dem Rad Kilometer für Rathenow und den Landkreis gesammelt werden.

Von Uwe Hoffmann