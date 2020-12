Semliner schmücken ihre Tanne zum Advent

Semlin

Für den 5. Dezember, dem Samstag vor dem zweiten Advent, hatten die Semliner ihr fünftes „ Semliner Weihnachtswunder“ geplant. Zum eintägigen Weihnachtsmarkt am Dorfanger boten die Semliner ein schönes Programm und viele Stände. Mittelpunkt war jedes Jahr ein großer, mit Geschenkpäckchen und Glaskugeln festlich geschmückter Weihnachtsbaum.

Kein Verzicht

Im Lockdown ist dieser Weihnachtsmarkt natürlich nicht möglich. Aber auf einen großen, weihnachtlich geschmückten Baum am Dorfanger wollten die Semliner nicht verzichten. So wurde eine Colorado-Tanne, gespendet von der Familie Zirk, am Dorfanger, gegenüber der Kirche aufgestellt.

Am Wochenende kamen einige Semliner zusammen, um den Baum zu schmücken. „Nicht nur unser Semliner Weihnachtswunder, auch unsere traditionelle Weihnachtsfeier für Senioren im Ort mussten wir absagen. Unseren Baum aufzustellen und zu schmücken wollten wir uns nicht nehmen lassen. So wird auch in Corona-Zeiten etwas Adventsstimmung im Ort verbreitet“, erzählt Ortsvorsteher Heiko Blankenburg.

Die Semliner packten mit an. Quelle: Uwe Hoffmann

Der Semliner Andreas Haupt hatte geholfen, den Baum zu platzieren. Die Rathenower Firma Schulz Arbeitsbühnen stellte kostenlos eine Hebebühne zur Verfügung. Der Elektriker Bernd Rohrschneider half beim Installieren der Lichterketten. „Wir haben kleine Päckchen, die wir festlich ausstatten. Dazu kommen Kugeln“, so Tine Losch, die half, den Baum zu schmücken.

Probeleuchten klappte gut

Gemeinsam war die Arbeit bald getan und zur Probe leuchtete der festlich geschmückte Weihnachtsbaum im Glanz der vielen Lichter. Das soll die Menschen nun in der Vorweihnachtszeit erfreuen und es soll die Verbundenheit der Semliner untereinander postulieren.

Von Uwe Hoffmann