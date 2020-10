Semliner setzen Trödeltradition fort

Semlin

Die Semliner mögen ihre traditionellen Feste. Das coronabedingt abgesagte Sommerfest mit dem Drei-Seen-Lauf am letzten Juli-Wochenende wurde mit dem Drei-Seen-Radeln zur bundesweiten „Stadtradel“-Aktion Ende August mit einem kleinen Fest nachgeholt. Zur Tradition des Sommerfests gehörten die Haus-Flohmarktstände in den Vorgärten der Einwohner. Mit einem erstmals organisierten reinen Dorf-Trödel- und Flohmarkt wurde nun auch diese Tradition am Samstag fortgesetzt.

„Die hohe Beteiligung zur Stadtradel-Aktion hat gezeigt, dass die Semliner zusammenhalten können“, dankte Ortsvorsteher Heiko Blankenburg den fleißigen Semlinern, die den 1. Dorf-Floh- und Trödelmarkt vorbereitet hatten. Sie hatten Kuchen gebacken und Kaffee gekocht. Neben dem Getränkestand mit Bier vom Fass gab es am Grill Bratwurst und Bouletten sowie Wildschwein aus dem Backofen. Für die Kinder war eine Hüpfburg aufgebaut.

Vom Buch bis zur Schreibmaschine

Auf der Wiese vor dem Vereinshaus präsentierten 38 Händler ihre Stände. Unter ihnen 14 Semliner. Sogar aus Brandenburg/Havel kamen einzelne Verkäufer. Wie das Ehepaar Doris und Heinz Fahle, das seit fünf Jahren zudem regelmäßig auf dem monatlichen Flohmarkt am Rathenower Schwedendamm seine Waren anbietet.

An den Ständen in Semlin war alles zu finden, was man auf einem Flohmarkt erwartet: Haushaltsgegenstände, Spielzeug, Bekleidung, Bücher, Kunsthandwerk, Technik-Schätzchen wie alte Schreibmaschinen und auch so manch Kuriosität.

In dem Dorf ist es üblich, dass in den Familien eigener Eierlikör hergestellt wird. Stefanie Böhm setzte ihren Eierlikör mit Rum an. Echte Vanille gab dem Likör ein besonderes Aroma. Die Eier stammen von Familie Hoppe. „20 Flaschen hatte ich für den Flohmarkt angesetzt. Nach etwa vier Stunden waren alle verkauft“, freute sich die Mitorganisatorin des Flohmarktes. Am ihrem Stand bot Stefanie Böhm auch Kleidung an, die „meinen beiden Töchtern Johanna (10) und Charlotta (6) nicht mehr passen“, wie sie erzählte.

Geld gesammelt für den Abi-Ball

Flohmarkterfahrung haben auch Mathilda Wuttke und ihr Bruder Emil. Vor vier Jahren verkaufte die 13-Jährige erstmals vor dem Elternhaus Dinge, die sie aus ihrem Kinderzimmer aussortiert hatte. „Heute läuft es ganz gut. Mit den Einnahmen möchte ich Zubehör, wie Halfter, für unsere drei Pferde kaufen“, sagte Mathilda. Emil verkaufte seine geologische Stein-Sammlung, die er seit seinem vierten Lebensjahr angelegt hatte.

Drei Schüler des Geo-Leistungskurses des 11. Jahrgangs sammelten an ihrem Stand Geld für ihren Abi-Ball im nächsten Jahr. Sie hatten das eigene „Kinderzimmer“ ausgeräumt und in der Familie Dinge gesammelt, die sie nun verkauften.

„Im Frühjahr werden wir einen zweiten Dorf-Floh- und Trödelmarkt organisieren“, meinte Ortsvorsteher Heiko Blankenburg. „Vielleicht knacken wir dann die Zahl 40 der Teilnehmer.“

