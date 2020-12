Semlins Ortsvorsteher verteilt mit dem Traktor Geschenke

Semlin

„Unser Weihnachtsmarkt am zweiten Adventssamstag und auch die traditionelle Weihnachtsfeier für unsere Senioren mussten Corona bedingt abgesagt werden“, so Heiko Blankenburg. „Aber wir wollten in diesen Zeiten gerade unsere älteren Semliner, die auch als Menschen mit hohem Corona-Risiko teilweise unter Einsamkeit leiden, zur Weihnachtszeit auf keinen Fall vergessen. So wurde die Idee geboren, kleine Geschenke mit dem Traktor auszuliefern.“

Um 14 Uhr startete das historische Gefährt, ein kleiner Traktor mit weihnachtlich geschmückten Anhänger, Marke „Güldner“, 1952 in Aschaffenburg gebaut, am Dorfanger. 80 Geschenktüten galt es an ihre Adressaten zu bringen.

Was war in den Tüten?

Die Tüte mit Weihnachtsgrüßen für die Senioren(-paare) enthielt einen Schokoladen-Weihnachtsmann, Dominosteine, ein Päckchen Kaffee und eine kleine Flasche Sekt. Die Kinder der Kita im Dorf hatten jeweils ein Bild für die Senioren gemalt. Bereits vor einigen Tagen fanden die Senioren in ihrem Briefkasten einen Flyer, der den Besuch des Weihnachtsmanns ankündigte.

Die erste Station war Klaus Lehrfeld in der Dorfstraße. „Fröhliche Weihnacht in Semlin“, sangen Engel und Wichtel bei der Übergabe der Weihnachtsgrüße ihre am Tag zuvor gedichtete Strophe auf die bekannte Melodie.

Weihnachtsmann (Ortsvorsteher Heiko Blankenburg) und Engel (Nicole Zirk) dachten auch an die Kinder in Dorf.

Aber auch an die kleinen Enkel im Haus dachte der Weihnachtsmann. Für sie gab es einen Schoko-Weihnachtsmann. „Eine tolle Idee“, „Ihr habt euch richtig viel Mühe gemacht“, „Dass es noch so viel Zusammenhalt gibt“ und „Eine tolle Bereicherung in dieser Zeit“, freuten sich die Beschenkten.

Die Geste, dass an sie gedacht wurde, zählte für sie mehr, als das Geschenk selbst. So bedankte sich Erhard Fuchs bei den fleißigen Wichteln mit einem selbst gestalteten Fotokalender „Ein Semliner in Amerika“ für das Jahr 2021. „2016 hatte ich beim Prämiensparen der Sparkasse 8.800 Euro gewonnen und unternahm eine Reise in die USA. Das waren tolle Erlebnisse“, schwärmte der Rentner.

Mit dem Dudelsack

Ulf Pahling bedankte sich mit einem kleinen Ständchen auf seinem Dudelsack. „Ich habe den Zettel gelesen. Aber dass ihr auch an uns denkt und hier rauskommt ist so schön“, freute sich Gerhard Paasche in der Semliner Chaussee gerührt.

Andere boten dem Weihnachtsmann und seinen Helferinnen einen Kaffee und ein Stück selbst gebackenen Kuchen an. „Eine tolle Idee. So etwas macht nur Corona möglich. Sonst ständen wir heute in unserer Gaststätte“, freute sich Lore Guthan. „Die Menschen haben sich so über die Aktion gefreut“, so Ortsvorsteher Blankenburg. „Aber auch uns hat diese Weihnachtstour Spaß gemacht.“

Von Uwe Hoffmann