Set am Bismarckturm: DJ-Team feiert das Leben in Rathenow

Vor vier Monaten hätten sich Alexander Kämpfe und Jago Bötel alias DJ Doppelhousehälfte wohl kaum vorstellen können, vor menschenleerer Kulisse aufzulegen – an einem Ort, an dem ihnen niemand zuhört.

Inzwischen ist genau das für die beiden Rathenower und viele andere Kreative normal: Auftritte ohne Publikum, die auf Video aufgezeichnet und ins Internet übertragen werden.

„Veranstaltungen, Clubs, DJs und überhaupt die elektronische Musik bleiben seit Monaten wegen der Corona-Krise auf der Strecke. 25 Auftritte mussten wir bisher ausfallen lassen. Dafür hatten wir nun Zeit, ein Herzensprojekt anzugehen, über das wir schon seit etwa zwei Jahren nachgedacht haben“, verrät Alexander Kämpfe.

Alexander Kämpfe und Jago Bötel alias DJ Doppelhousehälfte haben die Krise kreativ genutzt. Im Mai haben die beiden Rathenower unterm Bismarckturm aufgelegt. Nun erscheint das Video dazu.

Seit etwa fünf Jahren ist er zusammen mit Jago Bötel als DJ Doppelhousehälfte unterwegs. Nun haben die beiden die Krise genutzt, um sich einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen. Am 9. Mai schleppten sie ihre komplette Anlage zum Weinberg, um direkt unter dem Bismarckturm aufzulegen.

Eine Stunde beschalten sie das Gelände mit elektronischer Musik, während die Sonne langsam unterging und den Weinberg in warmes Licht tauchte. Dazu hatte das Rathenower Unternehmen Soundspower Event den Turm mit Scheinwerfern in Szene gesetzt.

„Eine wirklich tolle Location und eine unheimlich schöne Atmosphäre. Dort aufzulegen war etwas ganz Besonderes. Es hat uns beiden großen Spaß gemacht“, sagt Alexander Kämpfe.

Spektakel mit der Drohne festgehalten

Natürlich hätte er gern für ein großes Publikum gespielt, aber aufgrund der aktuellen Einschränkungen bekamen nur zwei, drei Spaziergänger das Spektakel mit.

Das soll sich nun ändern. Am Samstag, 18. Juli, sind um 20.30 Uhr zum ersten Mal Aufnahmen von dem außergewöhnlichen Abend unterm Bismarckturm auf dem YouTube-Kanal „ Doppelhousehälfte“ zu sehen.

Der Videokünstler Felix Hoffmann aus Birkenwerder hat das Ganze gefilmt und zu einem Video verarbeitet. Dabei fing er auch Aufnahmen aus der Luft mit einer Drohne ein.

DJs zeigen, wie schön Rathenow ist

„Unsere Heimat Rathenow ist uns sehr wichtig. Hier haben wir unsere ersten Erfahrungen als DJs und mit dem Projekt Doppelhousehälfte gesammelt. Leider meckern viele junge Leute, Rathenow sei öde und hier sei nichts los.

Mit diesem Video wollen wir einfach mal zeigen, wie schön unsere Region ist. Es ist also viel mehr als nur ein Video mit elektronischer Musik. Es soll Promotion für unsere Heimat sein und wir hoffen, dass es auch so angenommen wird“, betont Alexander Kämpfe.

Der 23-Jährige studiert Eventmanagement in Berlin – Corona bedingt derzeit nur online. Sein DJ-Kollege Jago Bötel arbeitet bei Soundspower Event.

Zusammenarbeit mit regionalem Unternehmen

Das Rathenower Unternehmen und die beiden jungen DJs haben die viele Freizeit, die die Krise in den letzten Wochen und Monaten mit sich brachte, häufig zusammen verbracht. So entstand auch die Idee, für die Aufnahmen des einstündigen DJ Sets am Bismarckturm zusammenzuarbeiten.

„Wir wollten es so perfekt wie möglich hinbekommen und haben uns deshalb schon vorab ein Set überlegt. Am Ende hat alles wunderbar geklappt. Das Wetter war großartig und auch das Timing mit dem Sonnenuntergang hat gepasst. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, freut sich Jago Bötel.

Dank der einmaligen Luftaufnahmen und dem Lichtspiel sei ein Video entstanden, dass dem Betrachte vor Augen führe, wie schön Rathenow und seine Umgebung ist. „Die Ruhe und die Natur, die man hier genießen kann, das ist wirklich ein Privileg“, so Bötel.

DJ sammelten Spenden fürs Tierheim

Die beiden Rathenower wollen mit ihrem neuen Video ein Zeichen setzen, dass die Veranstaltungsbranche in einer so schwierigen Zeit nicht im Stich gelassen werden sollte. Denn eines steht fest: So wunderbar es ist, an einem besonderen Ort wie dem Bismarckturm aufzulegen, es kann den Auftritt im Club nicht ersetzen.

Einfach nur rumsitzen und darauf warten, dass sich die Lage ändert, das wollen Alexander Kämpfe und Jago Bötel nicht. Gemeinsam mit dem Soundspower-Team haben sie in den letzten Wochen auch ein Aufnahmestudio Power gebaut. „Wir mussten einfach kreativ werden“, sagt Jago Bötel.

Das Ergebnis sind zwei Videos, die ebenfalls auf ihrem YouTube-Kanal zu sehen sind. Dazu hatten sie eine Aktion gestartet und für jeden Post auf Facebook oder Instagram, in dem das Video geteilt wird, 50 Cent aus eigener Tasche fürs Rathenower Tierheim gespendet.

Rathenower beteiligen sich an Demo in Potsdam

Die Idee kam so gut an, dass einige nicht nur das Video teilten, sondern selbst spendeten. „Am Ende konnten wir 200 Euro an das Tierheim übergeben“, berichtet Alexander Kämpfe.

Sobald die beiden DJs wieder auflegen und damit Geld verdienen können, wollen sie weitere Aktionen dieser Art starten. Derzeit ist allerdings noch kein Termin in Aussicht, die Clubs sind nach wie vor geschlossen. Ausnahmsweise stehen sie aber nächste Woche in Potsdam hinter dem Mischpult. DJ Doppelhousehälfte beteiligt sich an einer Demo mit einem 15 Kilometer langen Autokorso.

Unter dem Motto „Rollende Bässe – Wir feiern mit Sicherheit“ will sich die Veranstaltungsbranche Gehör verschaffen und dazu aufrufen, mit funktionierenden Hygienekonzepten das Feiern möglich zu machen. Die Gesundheit soll dabei im Vordergrund stehen, sagt Alexander Kämpfe.

