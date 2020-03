Simbabwe im Fokus zum Weltgebetstag

Rathenow

Mit „Kwaziwai“, „Salibonáni“ und „Hello“ – in den Sprachen der Volksgruppen der Shona und Ndebele sowie in der Amtssprache Englisch in Simbabwe, begrüßten vier Frauen der evangelischen und katholischen Gemeinde die Teilnehmer des Gottesdienstes am Freitagabend zum diesjährigen Weltgebetstag der Frauen in der Lutherkirche. Gekleidet waren sie in Farben des Landes im Süden Afrikas: Weiß, Rot, Gelb und der Farbe des Weltgebetstages Grün. Weiß steht für Frieden, Rot für die Liebe und Gelb für Versöhnung.

Alte Traditionen

„ Simbabwe ist ein Land von Sonne und Schatten. Männer müssen seit Jahren das Land verlassen, um die Familien zu ernähren. Manche bleiben im Ausland und lassen ihre Familie mittellos zurück. Kinder mit Behinderung gelten als Fluch für Familien. Verwitwete Frauen bleiben mittellos zurück“, beschrieb Magdalena Buchholz, die den Gottesdienst leitete, drei gesellschaftliche Probleme des Landes.

Magdalena Buchholz stellt das Land Simbabwe in Zahlen vor. Quelle: Uwe Hoffmann

„Das Land ist durch alt hergebrachte patriarchalisch geprägte Traditionen geprägt. Mädchen werden schon im jugendlichen Alter zwangsverheiratet. Es gibt noch Polygamie und vielfältige Diskriminierung von Frauen.“ So lautet das Motto des diesjährigen Weltgebetstages, der Simbabwe in den Mittelpunkt stellt, „Steh auf und geh!“

Durch das Dunkel

So unterstützt der Weltgebetstag seit 2015 den Envision Zimbabwe Women’s Trust. Die Frauenstiftung unterstützt Frauen, vor allem in den ländlichen Regionen und versucht Widersprüche zwischen Tradition und Geschlechtergerechtigkeit zu lösen. So lautet auch eine Textzeile in einem der Lieder des Gottesdienstes: „Durch das Dunkel hindurch scheint der Himmel hell“. Während des Gottesdienstes schilderten die drei „Frauen aus Simbabwe“ aus Briefen simbabwischer Frauen gesellschaftliche Probleme des südafrikanischen Staates wie politisch motivierte Gewalt und tiefen Verwundungen durch bewaffnete Konflikte, die die Gesellschaft bis heute belasten, die schlechten Arbeitsbedingungen und zu wenige Bildungsangebote für Kinder sowie ihrem tiefen christlichen Glauben.

Repressiv regiert

Simbabwe hat die Fläche von Deutschland und Belgien zusammen. 86 Prozent der 14 Millionen Einwohner bekennt sich zum christlichen Glauben. Mit rund 1 700 Euro beträgt das durchschnittliche Jahreseinkommen in Simbabwe den 25. Teil gegenüber Deutschland. Robert Mugabe, seit Unabhängigkeit des Landes 1980 bis 2017 Premierminister und Präsident, etablierte ein autoritäres und repressives Herrschaftssystem. Das mit Gold und Edelsteinen an Rohstoffen reiche Land wurde durch Korruption und Misswirtschaft in eine seit dem Jahr 2000 anhaltende Wirtschaftskrise.

Das Bild des Weltgebetstages schuf eine Künstlerin aus Simbabwe Quelle: Uwe Hoffmann

Zum anschließenden Buffet bereiteten die Gottesdienstteilnehmerinnen Gerichte nach traditionellen Rezepten Simbabwes. Bevor die rund 75 Gäste zum Buffet gingen unterzeichneten sie eine Petition an die Bundesregierung mit der Forderung einen Teil der 730 Millionen Euro Schulden Simbabwes gegenüber Deutschland, laut Bundeshaushaltsgesetz bis zu 150 Millionen Euro, zu erlassen, wenn Simbabwe dieses Geld in Frauen- und Gesundheitsförderprogramme einsetzt.

Der Weltgebetstag der christlichen Frauen wird in mehr als 120 Ländern am ersten Freitag im März gefeiert.

Von Uwe Hoffmann