So begleitet die Kirche in Rathenow ihre Gläubigen durch die Pandemie

Rathenow

Vor einem Jahr noch waren die Kirchengemeinderäte und Pfarrer in tiefer Sorge um die Osterandachten. Würden Ostergottesdienste stattfinden können und wenn ja, wie sollen sie ablaufen. Die Frage ist zumindest für das vergangene Jahr beantwortet.

Die evangelische Sankt-Marien-Andreas-Kirchengemeinde hat ein schwieriges Jahresende 2020 hinter sich. Im Dezember hatten die Pfarrer Jens Greulich und Andreas Buchholz mit dem Gemeindekirchenrat die Erfahrung machen müssen, dass aus Vorsicht viele Gläubige lieber nicht zum Gottesdienst kamen. Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit bedauerten das sowohl die Seelsorger als auch die Kirchgänger, denen aber das Risiko einer Ansteckung mit Covid 19 zu hoch erschien.

Lehren gezogen

Daraus hat die Kirchenleitung nun die Lehren gezogen. „Gesucht war eine Lösung, die uns durch eine längere Zeit der Einschränkungen tragen kann, wenn diese länger andauern sollten“, ließ Pfarrer Jens Greulich im zuletzt erschienenen Gemeindebrief wissen.

Drei Schwerpunkte sind nun in Zusammenarbeit mit dem Gemeindekirchenrat beschrieben worden. Dabei erinnerten sich die Pfarrer Greulich und Buchholz an längst vergangene Zeiten – als es noch Hausandachten gab. „Die Christen konnten aus den unterschiedlichsten Gründen nicht zum Gottesdienst zusammenkommen, vielleicht, weil sie arbeiten mussten oder der Weg zur Kirche zu weit war“, heißt es in dem Gemeindebrief. Damals hat man sich aus Andachtsbüchern gegenseitig vorgelesen. Danach tauschten sich die Anwesenden über das Gehörte aus. Zu solchen Hausandachten will die Kirchenleitung nun wieder ermuntern. Jede Woche gibt es eine neue Hausandacht. Immer am Freitag um 9 Uhr liegt sie ausgedruckt im Gemeindebüro am Kirchberg vor, wo man sie abholen kann. Die jeweils aktuelle Hausandacht wird aber auch auf den Internetseiten zur Verfügung gestellt.

Die Sankt-Marien-Andreas-Kirche. Quelle: Uwe Hoffmann

Schwerpunkt Nummer zwei: Gemeindebotinnen und Gemeindeboten. Ein Bote oder eine Botin versucht mit vier bis fünf anderen Gemeindegliedern regelmäßig Kontakt zu halten.

Er hat die Möglichkeit zu telefonieren, E-Mails zu schreiben oder auch – wenn es die Umstände zulassen, einen Besuch abzustatten. Die Botin oder der Bote sollen auch die Hausandachten weitergeben. „Zudem können Gespräche entstehen und wir erfahren viel über die Sorgen und Nöte in der Gemeinde“, so Jens Greulich. Die Gemeindeboten seien sozusagen ein mobiler Kirchendienst vor Ort.

Das digitale Angebot

Neben diesen beiden Angeboten, bei denen man sich direkt begegnet, steht eine digitale Idee. Die gemeinsame Hausandacht. „Hier wird die jeweils aktuelle Hausandacht gefilmt. Der Zuseher ist bei einer Hausandacht zu Gast.“ Diese gemeinsamen Hausandachten werden stets am Sonnabend auf der Webseite der Kirchengemeinde veröffentlicht.

Jens Greulich hofft, dass man in acht Wochen etwa 100 bis 120 Haushalte mit einer Hausandacht erreichen kann. Wer sich im Gemeindebüro meldet, der bekommt stets eine aktuelle Hausandacht. Wenn es in der Kirche aktuelle und organisatorische Themen zu berichten gibt, dann sind sie bei einem Gottesdienst meist Gegenstand der Abkündigungen. Es geht um Termine und andere Mitteilungen. Diese Informationen werden derzeit den Gemeindebotinnen und Gemeindeboten an die Hand gegeben, damit diese die Mitteilungen an ihre Kontakte weiterreichen.

Die evangelische Kirchengemeinde betreut auch die Protestanten in Semlin. Quelle: Uwe Hoffmann

Gisela Rosenberg und Dorothea Krüger sind froh, dass es die Hausandachten gibt. „Es ist eine gute Lösung, das Wort Gottes zu verkünden“, schreiben beide im zuletzt erschienen Gemeindebrief der Sankt-Marien-Andreas-Kirchengemeinde. Sie seien auch den Verteilern sehr dankbar, „die sich bei Wind und Wetter auf den Weg machen“. Der Besuch von Gemeindebotinnen und Gemeindeboten bedeute zudem für einige Zeit „angenehme und liebevolle Unterhaltung“.

Termine zu Ostern

Unter welchen Voraussetzungen Ostergottesdienste in der Kirche stattfinden können, steht noch nicht fest. Termine gibt es: In Sankt-Marien-Andreas am Ostersonntag um 6 und am Ostermontag um 14 Uhr. In der Lutherkirche am Ostersonntag um 10 Uhr. Am Gründonnerstag (18 Uhr) und Karfreitag (10 Uhr) ist ebenfalls Gottesdienst im Lutherhaus. In der Dorfkirche Semlin ist Gottesdienst am Karfreitag (9 Uhr) und Ostermontag (10 Uhr). In der Auferstehungskirche auf dem Friedhof am Ostersonntag um 7 Uhr.

Von Joachim Wilisch