So finanziert Rathenow die neue Tartandecke am Jahn-Sportpark

Rathenow

Zur Landesgartenschau 2006 wurde der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark als Begleitprojekt saniert. Das Stadion – es wird in erster Linie von Leichtathleten und Fußballern genutzt – liegt in direkter Nachbarschaft zum ehemaligen Landesgartenschau-Gelände, dem Optikpark.

Bis 2006 wurde nicht nur das Sportplatzhaus erneuert. Der Platz bekam eine Tartanbahn und auch andere Flächen, wie Weitsprung- und Hochsprunganlage, wurden mit Tartan ausgestattet.

Inzwischen ist dieser Untergrund verschlissen. Das machte der Leiter der Bauverwaltung, Matthias Remus, bei einer Sitzung der Stadtverordneten deutlich. 15 Jahre sind für eine Tartanbahn viel Zeit, wenn die Sportler das Angebot regelmäßig nutzen. Ist der Tartan uneben oder kaputt, dann ergeben sich daraus Stolperfallen und die Sportler – vor allem die Leichathleten sind verletzungsgefährdet.

Teure Reparaturen

Darum wurde die Tartanfläche in den vergangenen Jahren immer wider repariert. Das ist allerdings eine teure Angelegenheit. Allein im Jahr 2020 mussten für die Reparatur 30 000 Euro ausgegeben werden. Solche Summen, wären auch in den kommenden Jahren immer wieder fällig, konstatierte ein Sportstättenprüfer.

Nun bekommen die Leichtathleten am Schwedendamm eine neue Tartanfläche. Dem haben die Stadtverordneten in der letzten Sitzung vor den Sommerferien ihre Zustimmung gegeben. Karl-Reinhold Granzow (Linke) hätte darüber aber gerne vorher noch im Bauausschuss geredet. „Die Stadt gibt einen Eigenanteil, der nun für den Bau einer Tränkdecke in der Wolzensiedlung nicht zur Verfügung steht.“ Tatsächlich muss der VfL Rathenow 75 000 Euro Eigenmittel aufbringen.

Die gesamte Tartanfläche muss saniert werden. Quelle: Christoph Laak

Der Verein stellt einen Förderantrag für Geld aus dem Landesprogramm „Goldener Plan Brandenburg“. Insgesamt kostet der Austausch der Tartandecke 300 000 Euro. Den Eigenanteil des Vereins will die Stadt Rathenow übernehmen. Gerne hätte die Stadtverwaltung das Thema in einer Sitzung des Bauausschusses auf die Tagesordnung gegeben, so Matthias Remus in der Stadtverordnetensitzung. Dazu habe aber die Zeit gefehlt. „Wir mussten uns an Abgabetermine halten, die mit den Ausschussterminen nicht zusammenpassten“, so Remus weiter.

Keine Geheimnisse

Er habe aber im Ausschuss unter dem Tagesordnungspunkt „Mitteilungen aus dem Bauamt“ dazu berichtet. Des einen Freud ist des anderen Leid – zumindest vorübergehend. Der Bau einer Tränkdecke – das ist eine Art Straßenbefestigung – in der Wolzensiedlung ist dringend notwendig. Im Frühjahr 2020 hatte es erhebliche Beschwerden von Anwohnern gegeben, die sich über Matsch im Winter und bei Regen oder Staub im Sommer beklagen. Mit Tränkdecken, bei denen der Schotter fest gebunden ist, hat die Stadt in Rathenow-Süd gute Erfahrungen gemacht.

Eine Tränkdecke wird hier erst später gebaut Quelle: Markus Kniebeler

Nun ist die Tränkdecke erst einmal aus dem Programm genommen. Bevor die Arbeiten in der Wolzensiedlung beginnen, muss der Wasser- und Abwasserverband erst im Zusammenhang mit der Erschließung eines Gewerbegebietes an der B 188 Arbeiten erledigen.

Der Baubeginn für die Tartanbahn wird auch frühestens im Sommer 2022 sein. Wie Bauamtsleiter Matthias Remus wissen ließ, sei es aber notwendig, dieses Projekt bereits im Jahr 2021 haushaltsrechtlich abzusichern.

Und wenn alles gut läuft, dann wird auch die Tränkdecke in der Wolzensiedlung mittelfristig noch angepackt. Matthias Remus sagte, die Stadt werde das nicht aus dem Auge verlieren.

Von Joachim Wilisch