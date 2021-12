Havelland

Am Silvesterwochenende ein ausgiebiges Frühstück! Was gibt es Schöneres, als das neue Jahr so zu starten? Für viele Menschen gehört es einfach dazu: Frische warme Brötchen auf dem Frühstückstisch. Doch Neujahr ist ein gesetzlicher Feiertag. Was heißt das für die Öffnungszeiten von Bäckereien im Havelland?

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die MAZ hat sich zwischen Falkensee und Rathenow umgehört und bei den Bäckern nachgefragt. Dabei zeigte sich: Wer am Neujahrstag frische Brötchen kaufen möchte, hat keine große Auswahl. Die meisten Bäckerbetriebe bleiben am 1.1. geschlossen. Aber es gibt eine Ausnahme.

In Nauen hat die Bäckerei Schäfers in der Berliner Straße am 31. Dezember von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Am Neujahrstag hat sie geschlossen. Der Bäcker Holger Nickel in der Marktstraße 3 hat am Silvestertag bereits ab 6.30 Uhr geöffnet, geschlossen wird auch hier um 12 Uhr

In Brieselang hat die Bäckerei Exner im Netto-Markt in der Karl-Marx-Straße am 31.12. von 7 bis 12 Uhr geöffnet, am 2. Januar des neuen Jahres gelten dann Sonntagsöffnungszeiten von 6 bis 14 Uhr. Die Thonke-Filiale im Lidl von Brieselang in der Wustermarker Allee 16 hat Freitag von 7 bis 13 Uhr offen. Und dann erst wieder am ersten Montag im neuen Jahr.

In Falkensee gibt es einige Bäckereien mit unterschiedlichen Öffnungszeiten, die am 31. Dezember ihre Waren verkaufen. Bäckerei Junge in der Spandauer Straße hat von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet, Neujahr bleibt sie geschlossen. Die beiden Filialen der Bäckerei Ziehm in der Friedrich-Engels-Allee und in der Poststraße sind etwas für Frühaufsteher. Sie haben am Freitag jeweils von 5.30 bis 12 Uhr geöffnet. Am 1. Januar sind sie aber geschlossen. Bäckerei Exner in der Dallgower Straße von Falkensee verkauft Silvester von 6.30 bis 14 Uhr seine Backwaren, Neujahr bleibt das Geschäft dann geschlossen. Das Bio-Backhaus in der Falkenseer Bahnhofstraße hat am 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar jedoch geschlossen, und es hat dann am Sonntag wieder zu den regulären Zeiten für seine Kunden geöffnet.

In Rathenow bekommt man bei Thonke von 7 bis 13 Uhr im Kaiserbahnhof auch am Neujahrstag frische Backwaren. Wer spät dran ist, muss dann wohl einen weiteren Weg auf sich nehmen: Von 7 bis 17 Uhr haben die Bahnhofsfilialen von Thonke auch in Brandenburg und in Stendal geöffnet. Die familienbetriebene Bäckerei- und Konditorei Möhring in Rathenow hat am Silvestertag geöffnet, Neujahr jedoch geschlossen. In allen Filialen bekommt man am letzten Tag des Jahres bis 11.30 Uhr frisches Gebäck.

Von Franziska von Werder