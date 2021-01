So hält ein Rathenower Fitness Studio seine Mitglieder bei Laune

Rathenow

Das Lächeln fällt derzeit vielen Menschen schwer. Die gute Laune ist ihnen angesichts, der täglichen Corona-News vergangen. Seit einem Jahr sorgt das Virus nun schon für Verunsicherung und Sorgen, wenngleich die Infektionszahlen der letzten Tage ein wenig Hoffnung wecken.

Sogar Menschen, die wie Fitness-Trainerin Janine Niezijewski aus Spaatz dafür bekannt sind, stets positive Stimmung zu verbreiten, fällt es zur Zeit schwer sich zu motivieren. Normalerweise springt die 39-Jährige mit einem breiten Lächeln über die Bühne des großen Fitnessraums im Rathenower Studio Family Fitness. Kurse kann die 39-Jährige hier aber schon lange nicht mehr geben.

Anzeige

Auch das letzte gemeinsame große Team-Treffen ist fast ein Jahr her. Und dennoch strahlt Janine Niezijewski gerade vor Freude. Grund dafür ist ein Tanzfieber, das ähnlich wie das Corona-Virus hochansteckend ist und seit Monaten um die Welt geht. Ausgelöst hat es der Südafrikanische Musiker Master KG mit seinem Lied „Jerusalema“.

Rathenow tanzt mit der ganzen Welt

Die Melodie, die von eindringlichen Stimme der Sängerin Nomcebo Zikode getragen wird, löst bei Menschen rund um den Globus Hoffnung aus und animiert zum Tanzen. Mittlerweile kursieren unzählige Videos auf YouTube, in denen Polizisten, Verkäufer, Krankenschwestern, Tanzgruppen und viele mehr die einfache Choreographie zu dem Hit performen.

Wer in die Google-Suche Jerusalema eingibt, findet hier mittlerweile fast sieben Millionen Videos. Darunter auch drei aus Rathenow. Eins hatten die Linedancer aufgenommen, ein weiteres stellte die Volkssolidarität ein. Nun ist noch eins dazu gekommen.

Das Team von Family Fitness hat sich im Wohnzimmer, im Studio, auf dem freien Feld und in der Küche beim Tanzen gefilmt und ein eigens Jerusalema-Video produziert. Geschäftsführer André Niezijewski hat sich dafür sogar einen rosafarbenen Hula Hoop Reifen geschnappt und zeigt, wie beweglich er in der Hüfte ist.

Trainer Mario robbt mit Frau und Tochter über den Boden und selbst Trainer, die mit Tanzen nichts am Hut haben, stellten sich der Herausforderung. Das Ergebnis sind knapp sechs Minuten gute Laune. Auf YouTube wurde das Video bereits knapp 700 Mal aufgerufen.

Ziel war es aber nicht, eine perfekte Choreographie zu zeigen. „Wir wollten es nicht professionell angehen, sondern ein unterhaltsames und authentisches Video machen, dass uns und die Zuschauer ein wenig von der Krise ablenkt und zeigt, wir Fitnesstrainer sind Menschen wie alle anderen auch.“

Zur Galerie Das Rathenower Studio Family Fitness beteiligt sich mit einem eigenen Video an der weltweiten Tanz-Challenge zu dem Hit „Jerusalema“.

Die Idee dazu hatten die beiden Zumba-Trainerin Petra Wischer und Juliane Dzialas. Sie haben sogar eine eigene Family Fitness-Choreographie dazu entwickelt. „Diesen Vorschlag fanden wir super, weil wir damit uns selbst, aber auch unsere Mitglieder motivieren und gute Stimmung verbreiten können, um mental gut durch diese Zeit zu kommen“, erklärt Janine Niezijewski.

Über drei Stunden Videomaterial

Die Idee ging auf. Seit Sonntag ist das Video online und bereits in den ersten zwei Tagen gab es jede Menge positives Feedback am Telefon und per Nachricht. Sogar ein kleines Präsent gab ein begeistertes Mitglied vor dem Studio ab.

Nicht nur auf die Zuschauer wirkt das Video. Die Tänzer haben sich damit auch selbst Glücksgefühl beschert. „Was für ein Gaudi. Bei diesem Tanz kann man sich schön den Frust und die angestaute Energie weg tanzen“, schreibt Trainerin Nicole. Eine tolle Aktion, die uns alle für ein paar Minuten vergessen lassen hat, was da draußen los ist“, stellte Trainerin Jaqueline fest.

Am Ende konnte Janine Niezijewski aus über drei Stunden Videomaterial auswählen. Fast das ganze Team hat sich beteiligt, von der Auszubildenden bis zum Geschäftsführer, selbst Familienmitglieder und Hunde tanzen zu der Melodie, die um die Welt geht.

Trotz Abstand im Herzen zusammen

„Der Titel und die Challenge verbinden einfach und man ist trotz Abstand im Herzen zusammen. Ganz nach unserem Motto: We are family – Wir sind eine Familie!“, macht Trainerin Daniela deutlich. Damit soll aber nicht Schluss sein. Das Team hatte so viel Spaß dabei, dass das Ganze nun ausgebaut werden soll.

Mitglieder, aber auch alle anderen sind aufgerufen, sich beim Tanzen zu filmen. Vielleicht entsteht daraus ein Video, an dem sich die ganze Stadt beteiligt und so gute Stimmung verbreitet. „Genau das ist in diesen Zeiten besonders wichtig“, sind sich Janine und André Niezijewski einig.

Seit 11. Januar kein Individualtraining mehr

Seit 11. Januar können sie auch kein mehr Individualtraining im Studio anbieten. Inwiefern Reha-Sport nach ärztlicher Verordnung möglich ist, prüfen sie gerade.

Ansonsten ist das Studio ziemlich leer, denn das gesamte transportable Equipment konnten sich Mitglieder für die Zeit des Lockdowns ausleihen. Zudem will das Team das Online-Angebot ausweiten, um die Mitglieder bei Laune und vor allem gesund zu halten.

Von Christin Schmidt