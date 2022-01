Rathenow

In Brandenburg gilt seit Beginn der Woche in gastronomischen Betrieben die 2G-plus-Regel. Nur wer zweimal geimpft mit aktuellem Test oder geboostert ist, darf eine Gaststätte besuchen. Die Westhavelländer Gastronomen sind in Sorge.

Sebastian Crakau mit einem Wintersalat mit Gemüsechips.. Quelle: Jürgen Ohlwein

Restaurant „Zum Alten Hafen“ in Rathenow

Das Restaurant „Zum Alten Hafen“ in Rathenow hat im Moment Winterpause. Ab Februar will man aber wieder für die Gäste da sein. Chefkoch Sebastian Crakau sieht der Zukunft optimistisch entgegen. „Wir haben bis zum 3. Februar erstmal geschlossen. Danach werden wir auch unter 2G-plus öffnen. Dann werden wir auch Tests vor Ort anbieten. Wir hatten im Januar zwei Testveranstaltungen, um zu sehen wie es laufen kann. Das verlief recht gut. Unsere Stammgäste sind etwa zu 90 Prozent geboostert. Das liegt natürlich auch daran, dass wir viele ältere Stammgäste bei uns bedienen dürfen“, erklärt Sebastian Crakau, Chefkoch von der Gaststätte „Zum Alten Hafen“.

John Schach, Inhaber des Havelrestaurants Schwedendamm Quelle: Markus Kniebeler

„Havelrestaurant Schwedendamm“ in Rathenow

Im „Havelrestaurant Schwedendamm“ in Rathenow ist man gemischter Gefühle, was die Zukunft so bringen wird. „Bei uns ist die Stimmung schon etwas niedergeschlagen. Wir hatten zwei Wochen zu und haben renoviert. Jetzt mit 2G-plus müssen wir erstmal sehen, wie es sich entwickelt. Das wir wieder selber testen dürfen, ist gut. Wir haben große Räumlichkeiten, die wir nicht nutzen können, da wegen Corona keine Veranstaltungen möglich sind“, sagt John Schach, Besitzer des „Havelrestaurants Schwedendamm“. 2G-plus mache sich aber schon sehr bemerkbar. „Im Moment haben wir nur kleine Tische. Das ist sehr übersichtlich. Wir hoffen sehr, dass es bald Sommer wird und wieder etwas Normalität bei uns einkehrt“, so John Schach.

Ronny Kraatz vom American Monster Diner. Quelle: privat

„American Monster“ in Rathenow

Im „American Monster“ machte sich die 2G-plus Regel schon am ersten Tag bemerkbar. „Wir hatten am Montag noch Ruhetag. Am Dienstag haben wir schon einen deutlichen Rückgang der Gäste bemerkt. Einige Gäste, die Tische bestellt hatten, haben abgesagt. Andere wiederum sagten, sei hätten den Tisch bestellt, seien zwei Mal geimpft und ließen den Test auch noch über sich ergehen“, erklärt Ronny Kraatz, Gaststättenbetreiber „American Monster“. „Bei uns kann man sich vor Ort testen lassen. Dazu haben wir bei uns eine ausgebildete Testerin. Wir merken immer wieder, wie verunsichert die Gäste sind. Dann müssen wir ihnen erklären, dass zwei Mal geimpft nicht ausreicht. Die Tests vor Ort kosten uns natürlich auch Geld. Außerdem müssen wir eine Person abstellen, die unsere Gäste über die Coronaregeln aufklärt. Das ist schon ganz schön belastend“, sagt Ronny Kraatz.

Shkodran Mustafa von der Trattoria Due Fratelli . Quelle: Jürgen Ohlwein

Trattoria Due Fratelli in Rathenow

Auch im Trattoria Due Fratelli in Rathenow ist die Stimmung leicht gedrückt. „Wir merken das schon sehr, dass die Gäste durch 2G-plus weniger sind. Viele der Gäste sind verunsichert und fragen nach, was sie brauchen. Leider müssen wir durch 2G-plus auch Gäste abweisen“, erklärt Shkodran Mustafa Inhaber der Trattoria Due Fratelli.. „Einen Test vor Ort können wir nicht anbieten. Wir sind ein Familienbetrieb. Ich und mein Bruder sind im Service tätig. Mein Vater arbeitet in der Küche. Für Tests bräuchten wir ja noch eine zusätzliche Kraft. Das können wir nicht gewährleisten. Die 2G-plus Regel halten wir ein.“

Eckhart Blume, Gasthaus Retorte Premnitz Quelle: Bernd Geske

Gaststätte „Retorte“ in Premnitz

In der Gaststätte „Retorte“ in Premnitz ist man sehr unzufrieden mit der derzeitigen Situation. „Bei uns ist die Situation katastrophal. Wir spüren die 2G-plus-Regel ganz deutlich. Die Leute, die zweimal geimpft sind, wollen sich nicht noch zusätzlich testen lassen. Es kommen nur noch wenige ältere Gäste, die geboostert sind“, erklärt Gaststätteninhaber Eckhart Blume. „Die jungen Leute bleiben im Moment alle weg. Wir haben einen großen Saal, der schon zwei Jahre ungenutzt ist, weil keine Veranstaltungen stattfinden. Die Situation bei uns ist eine Katastrophe. Wir halten uns mit Bestellungen außer Haus noch über Wasser“, sagt Eckhart Blume.

Ivonne Mertens und Martin Blume, Restaurant Lumens Quelle: Bernd Geske

Restaurant „Lumens“ in Rathenow

Auch im Restaurant „Lumens“ in Rathenow ist die Stimmung eher gedrückt. „Bei uns sieht es auch nicht gut aus. Die Laufkundschaft ist total weggebrochen durch 2G-plus. Wir haben nur noch wenige Tischbestellungen. Viele bestellte Tische werden wegen Krankheit abgesagt. Auch das Ausmaß der Veranstaltungen im Kulturzentrum hält sich in Grenzen“, berichtet Ivonne Mertens, Geschäftsführerin des Restaurants „Lumens“. „Wir sind vor zweieinhalb Jahren angetreten und konnten uns noch nicht mal richtig beweisen. Nach einem halben Jahr war ja für uns schon das erste Mal Schluss. Wir rechen mit 70 Prozent Umsatzeinbruch. Trotzdem bleiben wir optimistisch, auch wenn das sehr schwerfällt.“

Von Jürgen Ohlwein