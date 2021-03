So soll der Start der Impf- und Testzentren im Havelland ein Erfolg werden

Rathenow/Falkensee

Die Kreisverwaltung strebt an, das Impfzentrum Falkensee zum 1. April ans Netz zu bringen. Zeitnah sollen dann auch in Rathenow drei Impfstraßen öffnen. Allerdings seien noch einige Hürden zu nehmen, so Landrat Roger Lewandowski.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In erster Linie gibt es Schwierigkeiten bei der Terminvergabe. „Wir müssen es so regeln, dass Menschen aus Rathenow auch in Rathenow einen Impftermin bekommen und Menschen aus dem Falkenseer Raum in Falkensee.“ Es gebe Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung dazu. In das System eingebracht werden müsse auch die Gruppe der älteren Personen, die schriftlich zum Impftermin eingeladen werden. Das alles sei nicht ohne Probleme zu ordnen, gab Landrat Lewandowski zu. So weiß auch er, dass es noch immer hoch betagte Haveländerinnen und Havelländer gibt, die bisher keine schriftliche Einladung zu einem Impftermin bekommen haben.

Kreistagssitzung Havelland Paaren im Glien. Quelle: Joachim Wilisch

Seit Beginn der Pandemie seien 16.000 Havelländerinnen und Havelländer in Quarantäne betreut worden. Zu den Selbsttests gab Landrat Lewandowski seinem Optimismus Ausdruck, dass in einem gewissen Zeitraum viele Teststellen im Kreisgebiet existieren. Allerdings habe die kurzfristige Ankündigung der Teststrategie durch Bund und Land die Mitarbeiter in den Verwaltungen überrascht. Am Donnerstag öffnet unter anderem ein Testzentrum in Premnitz. Auch in anderen Städten und Gemeinden sind die Voraussetzungen geschaffen. In Rathenow soll das Testzentrum im Stadtzentrum eingerichtet werden.

Weg frei machen

Der Kreistag beschloss am Montag außerdem einen Antrag, den die Fraktionen Die Linke/Die Partei, SPD, BVB/Freie Wähler und FDP gemeinsam vorgelegt hatten. Darin fordern die Kommunalpolitiker nachdrücklich, dass der Weg zu den Impfzentrum in Rathenow und Falkensee nun freigemacht werden muss. Andrea Johlige (Linke) betonte, es sei erfreulich, dass es im Westhavelland nun eine Impfstelle in Rathenow geben soll.

Eine Ärztin präpariert eine Spritze mit dem Impfstoff AstraZeneca. Quelle: dpa/Ronny Hartmann

Nun müsse sich der Fokus darauf richten, dass die Menschen möglichst nah am Wohnort geimpft werden. Dazu gehöre auch, die Hausärztinnen und -ärzte mit in die Impfstrategie einzubinden. Dies sei von Arztverbänden längst eingefordert worden, so Johlige. Wünschenswert seien außerdem weitere Angebote. „Wir denken da an regionale Impftage oder an einen Impfbus.“

Der Impfbus hat inzwischen ein Vorbild. Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin fährt der Impfbus verschiedene Städte und Gemeinden an. Das habe sich bewährt, so die Antragsteller am Montag. Das Fahrzeug hat die Busverkehrsgesellschaft des Kreises zur Verfügung gestellt. Ähnliche Modelle sollen für das Havelland geprüft werden.

Mit dem Bus zur Spritze

Eine andere Hilfe wäre die Fahrt mit Bussen zu den Impfzentren. „Wir müssen mal schauen, ob man mit der Havelländischen Verkehrsgesellschaft da etwas zustande bringt“, schlug Johlige vor.

Geld gaben die Kreistagsabgeordneten außerdem für die Bestellung von 100000 Corona-Schnelltests frei. Für 436.500 Euro soll der Kreis die Tests beschaffen. Grundsätzlich ist der Landkreis für die Schnelltests zuständig. Zusammen mit den Bürgermeistern und Amtsdirektoren sei beschlossen worden, dass die Tests jeweils in den Städten und Gemeinden angeboten werden.

Noch sind nicht alle hoch Betagten geimpft. Quelle: Rüdiger Böhme

Um in dem Zusammenhang nicht immer wieder vorher die Genehmigung des Kreistages einzuholen, hat der Kreistag zudem die Genehmigung erteilt, weitere Schnelltests nach Ausschreibung zu bestellen, damit die Kommunen „Nachschub“ haben. Der Landrat soll die Kreistagsabgeordneten zum folgenden Kreistag informieren.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist unklar, wie viele Tests tatsächlich benötigt werden. „Dies ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Insbesondere aber von der Inanspruchnahme der Testmöglichkeiten“, so Landrat Roger Lewandowsi. Grundsätzlich hat jeder Bürger im Kreis einmal die Woche Anspruch auf einen Test. „Damit wären hierfür rechnerisch 162. 000 Tests je Woche, mithin 648. 000 Tests im Monat notwendig“, so der Landrat.

Teure Tests

Wenn man die Kosten für einen Test mit sechs Euro veranschlagt, müsste der Landkreis hierfür Ausgaben in Höhe von netto 3,8 Millionen Euro monatlich bereitstellen. Wenn sich nur 25 Prozent aller Havelländerinnen und Havelländer testen lassen, liegen die Kosten bei 162.000 Tests im Monat bei 972.000 Euro.

Impfen und testen – das ist die Doppelstrategie, mit der man der Corona-Pandemie am besten begegnen kann. Wie lange es allerdings noch dauern wird, bis das Leben wieder so ist, wie zu Zeiten vor der Pandemie, wagt Landrat Lewandowski nicht vorherzusagen.

Von Joachim Wilisch