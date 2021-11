So sorgte die Rathenower Feuerwehr für eine Kinder-Adventsüberraschung

Rathenow

Es ist ja erst zwei Jahre her, dass die Rathenower Feuerwehr noch mit dem Weihnachtsmann an Bord zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes kam. Die Feuerwehrautos waren mit Lichterketten geschmückt und die Kinder hatten gleich zum Auftakt ihre Freude.

Zu einer Adventsmarkt-Eröffnung würde die Weihnachtsmann-Feuerwehr aus Rathenow sicher gerne mal wieder fahren. Aber dem hat auch 2021 Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Besondere Ausfahrt

Und darum war schnell klar, dass die Feuerwehr den Weihnachtsmann auf seinem auffälligen Gefährt erneut zu einer ganz besonderen Ausfahrt auf den Weg schickt.

Der Weihnachtsmann hatte viele Geschenke dabei. Quelle: Kay Harzmann

Am Samstag, nach Einbruch der Dunkelheit, waren viele Rathenower Familien in der Stadt unterwegs, um den langen Einkaufstag zu nutzen und die Installation „Rathenow aus Licht“ anzusehen. Da kündigte sich mit Sondersignal die Feuerwehr an.

Immer wieder angehalten

Doch die Kameraden fuhren nicht zu einem Löscheinsatz. Auf dem Wagen thronte der Weihnachtsmann und jedes Kind, das ihn entdeckte, kam ganz nah ran. Der Tross machte immer wieder halt und dann wurden Geschenke verteilt.

Der Tross kam mit Blaulicht und Sondersignal. Quelle: Kay Harzmann

Die Feuerwehr hat die Initiative zum zweiten Mal ergriffen, nachdem auch schon im Jahr 2020 kein Adventsmarkt auf dem Märkischen Platz eröffnet wurde.

Viel Dankbarkeit

Die Rathenower und ihre Kinder zeigten sich dankbar. „Das ist eine tolle Geste“, hieß es unter anderem in den sozialen Netzwerken.

Von Joachim Wilisch