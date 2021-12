Westhavelland

Weihnachten ohne Gänse- oder Entenbraten – das ist für viele Havelländer kaum vorstellbar. Wer jedoch jetzt noch einem leckeren Gänse- oder Entenbraten als Festessen für die Weihnachtsfeiertage sucht, ist allerdings schon fast zu spät dran. Das zeigt eine Umfrage auf den Bauernhöfen und Hofläden im Westhavelland.

Einer, der Weihnachtsgänse in seinem Hofladen anbietet, ist der Milower Wildverarbeiter Ralf Oehme. Er bezieht die Gänse, die er verkauft, von einem Bauernhof im Milower Land. Jeden Freitag kann man die frischen Gänse im Hofladen in der Neudessauerstraße 12 und immer mittwochs in Rathenow in der Semlinerstraße 42 am Fortschritt kaufen.

Freil laufende Gänse aus Bahnitz

„Das sind alles frei laufende Gänse direkt vom Bauernhof von Mirko Schulze aus Bahnitz. Die Gänse werden immer frisch nach Bestellung geschlachtet. 40 Gänse haben wir noch im Angebot. Wer möchte, kann mit mir auch zu dem Bauernhof fahren und sich eine Gans aussuchen. Der Preis ist geblieben. Wir berechnen 14,50 pro Kilogramm wie im Vorjahr“, so Ralf Oehme.

Frei laufende Gänse von Mirko Schulze aus Bahnitz. Quelle: Jürgen Ohlwein

Mirko Schulze betreibt schon seit einigen Jahren Geflügelzucht und sorgt für leckere Festtagsbraten zu Weihnachten. „Ich hatte 150 Gänse und 150 Enten dieses Jahr. Alles frei laufende Tiere von den Bahnitzer Havelwiesen. Leider sind die Enten alle schon bestellt“, so Mirko Schulze.

Eine Einrichtung, die jedes Jahr Enten und Gänse im Westhavelland anbietet, ist das Therapeutische Zentrum Kieck bei Garlitz. Dort wurden auch in diesem Jahr 118 Gänse und 107 Enten aufgezogen.

Restlos ausverkauft

Zwei Landwirte werden von den suchtkranken Patienten bei der Arbeit unterstützt. Seit Jahren hat man hier einen Kundenstamm aufgebaut, der teilweise schon beim Kauf der Weihnachtsgans eine fürs nächste Jahr bestellt.

„Wir sind in diesem Jahr, was das Weihnachtsgeflügel angeht, schon restlos ausverkauft. Die Kunden holen ihre Bestellungen um den 20. Dezember ab. Da die meisten Bestellungen schon zur Spargelsaison im Mai bei uns eingegangen sind, haben wir trotz der marktlichen Entwicklung auf eine Preiserhöhung verzichtet. Ab Ende Dezember kann man aber schon fürs nächste Jahr bei uns seinen Weihnachtsbraten bestellen. Unsere Gänse und Enten sind biozertifiziert“, so Thorsten Michalek, er leitet des Therapeutischen Zentrum Kieck.

Bald ein leckerer Festtagsbraten. Quelle: Jürgen Ohlwein

Jens Schmücker aus Spaatz ist auf Entenaufzucht spezialisiert. „Gänse bestellt bei uns kaum jemand. Ich hatte gerade mal drei Bestellungen für Gänse. Wir setzen auf Enten. Da richten wir uns nach der Nachfrage unserer Kunden, die lieber Enten als Festtagsbraten kaufen. Allerdings sind unsere Bestellungen abgeschlossen. Wir legen immer im Herbst ein Bestellbuch aus, in dem sich unsere Kunden eintragen können. Leider vergessen viele Menschen, dass am 24. Dezember Weihnachten ist und kommen auf den letzten Drücker. Für die haben wir noch einen kleinen Prozentsatz im Angebot, so lange der Vorrat noch reicht. Natürlich kann man unseren Hofladen gern trotzdem besuchen. Wir haben auch andere schöne Sachen im Angebot“, so Jens Schmücker.

Letzte Enten fürs Weihnachtsfest geschlachtet

Die letzten Enten für dieses Weihnachtsfest hat auch Ralf Richter aus Damme geschlachtet. Die Mularden-Enten werden auf dem Hof von Ralf Richter in Freilandhaltung gezüchtet. Auch hier sind die meisten Enten weg.

Sehr beliebt sind auch Enten als Festtagsbraten. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Ich habe noch einige wenige Mularden-Enten für Nachzügler in unserem Hofladen Storchennest. Allerdings sollte man sich beeilen. Viele Menschen fällt ungünstigerweise erst zwei Tage vor Weihnachten ein, dass sie eine Ente brauchen. Dann ist es zu spät. Unsere Kunden mögen einen Entenbraten lieber als Gans. Für den Preis einer Gans bekommt man zwei Enten und hat viel mehr Fleisch auf dem Teller. Das ist besonders gut für große Familien“, so Landwirt Ralf Richter.

Wer also noch eine Gans oder Ente zu Weihnachten benötigt, darf keine Zeit mehr ins Land gehen lassen.

Von Jürgen Ohlwein