So viele Menschen haben sich im Rathenower Corona-Zentrum testen lassen

Rathenow

Es mag paradox klingen, aber Corona hat in den vergangenen Wochen für eine Belebung der Rathenower Innenstadt gesorgt. Grund ist das Ende März eröffnete kommunale Testzentrum in der Berliner Straße 3.

Bis zu 350 Menschen lassen dort täglich abklären, ob sie sich mit dem Covid-19-Virus infiziert haben. „Das Zentrum ist vom ersten Tag an sehr gut angenommen worden“, sagt Rathenows Bürgeramtsleiter Reinbern Erben.

Anerkennung aus der Bürgerschaft

Die Stadt hatte das Testzentrum in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und dem Apotheker Eckhard Galys aufgebaut. „Die Menschen sind froh, dass sie sich hier schnell und kostenlos testen lassen können“, so Erben. Sandra Krause, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung und Leiterin des Zentrums, bestätigt dies. „Wir bekommen von den Menschen, die sich testen lassen, viel Lob“, sagt sie.

Blick auf die Testmaterialien. Quelle: Markus Kniebeler

Ein Blick auf die Zahlen belegt, dass das ehemalige Ladenlokal zu einem Anziehungspunkt im Zentrum geworden ist. Seit der Eröffnung am 30. März haben sich nach Auskunft Erbens über 5500 Menschen einem Covid-19-Schnelltest unterzogen. Damit seien in dem genannten Zeitraum ein Drittel aller im Kreis Havelland von Kommunen unternommenen Schnelltests in Rathenow durchgeführt worden.

38 positive Tests

Wahrscheinlich will jetzt jeder wissen, wie viele positive Testergebnisse im Rathenower Zentrum registriert wurden. Auch hier kann der Bürgeramtsleiter mit einer Zahl dienen. Von den in der Berliner Straße absolvierten Tests seien 38 positiv gewesen, so Erben. Das entspricht einer Quote von rund 0,7 Prozent.

Positiv oder negativ: Der Teststreifen gibt Auskunft. Quelle: Markus Kniebeler

Alle positiv Getesteten hätten das Angebot wahrgenommen, im Testzentrum gleich einen PCR-Test nachzuschieben, um das Ergebnis zu verifizieren, so Erben. Wie die Ergebnisse dieser Zweittests, die über das Gesundheitsamt ausgewertet werden, ausgefallen sind, weiß Erben nicht. Aber er habe von der Kreisbehörde erfahren, dass die Ergebnisse der PCR-Tests in den allermeisten Fällen mit denen der Schnelltests übereinstimmen. „Wer beim Schnelltest ein positives Ergebnis bekommt, kann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Ergebnis stimmt.“

Bürgeramtsleiter Reinbern Erben vor dem Corona-Testzentrum. Quelle: Markus Kniebeler

Übrigens hat die Bundesnotbremse, die am 23. April in Kraft getreten ist, die Frequenz im Testzentrum massiv gesteigert. Seitdem die meisten Angebote im Einzelhandel, von Friseuren und andere Dienstleistungen nur nach Vorlage eines tagesaktuellen Negativ-Tests wahrgenommen werden dürfen, hat es einen regelrechten Run gegeben. Bis zum 23. April seien im Schnitt 145 Personen pro Tag getestet worden, so Erben. Seit dem 23. April habe sich der Wert dann mehr als verdoppelt. Im Schnitt würden jetzt 331 Personen täglich getestet, so der Amtsleiter.

Doch dank der guten Organisation des Testbetriebs kann der Ansturm bewältigt werden. „Anfangs dachten wir, dass die Grenze des organisatorisch Machbaren bei 330 bis 350 Tests am Tag liegt“, so der Bürgeramtsleiter.

Corona-Testzentrum Rathenow Quelle: Markus Kniebeler

Nun schaffe eine aus vier bis fünf Mitarbeitern bestehende Schicht bis zu 400 Tests am Tag. Das heißt, dass es zu Wartezeiten kommen kann. Allerdings sind die noch zumutbar. „Wenn man sofort an die Reihe kommt, dauert es von der Registrierung bis zum Ergebnis rund 20 Minuten“, so Erben. Die längste bislang gemessene Wartezeit habe bei einer Stunde und fünf Minuten gelegen.

Weil der Ansturm bislang noch ohne unzumutbare Begleiterscheinungen bewältigt werden kann, hat Erben davon abgesehen, ein weiteres Testzentrum zu öffnen.

Erweiterung der Kapazität möglich

„Wir haben aber diesbezüglich bereits Vorabsprachen getroffen“, sagt er. Nun werde man den Betrieb beobachten. Sollte sich die Frequenz noch mal merklich steigern, können binnen weniger Tage eine zweite Teststation eröffnet werden. Momentan bestehe diese Notwendigkeit aber noch nicht.

Allerdings wurden die Öffnungszeiten des Zentrums bereits ausgeweitet, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Nach den ersten beiden Wochen wurde die Öffnungszeit des Zentrums um zwei Stunden auf 8 Uhr vorverlegt. Und seit diesem Monat kann man sich auch am Sonnabendvormittag testen lassen.

Das Testzentrum in der Berliner Straße 3 in Rathenow ist Montags bis Freitag von 8 bis 17 Uhr sowie am Samstag zwischen 8 und 12 Uhr geöffnet.

Von Markus Kniebeler