So wappnet sich die Taucherstaffel Havelland für den Ernstfall 

Rathenow

Gesunkene Hausboote, Badeunfälle, Sportboote die Öl verlieren – die Sommermonate sind für die Männer der Rathenower Taucherstaffel häufig die intensivsten.

Um für die unterschiedlichsten Ernstfälle gewappnet zu sein, springen die Herren regelmäßig zu Übungszwecken ins Wasser. Einmal im Jahr trommelt der Leiter der Taucherstaffel, Rayk Sommer, zudem alle zu einem gemeinsamen Trainingstag zusammen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dieser fand nun bei schwülem Wetter an der Havel statt, wo sich nicht nur 22 Taucher trafen. Auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Rathenow und Mögelin waren dabei. Insgesamt probten 29 Lehrgangsteilnehmer und schwitzten gemeinsam.

Zur Galerie Die Taucherstaffel Havelland hat zusammen mit den den Kameraden der Feuerwehren Rathenow und Mögelin in der Havel für den Ernstfall geprobt.

Während die Rathenower Wehr stets eng mit den Tauchern zusammenarbeiten und viele Kameraden selbst Mitglied der Taucherstaffel sind, war es für die Mögeliner eine Premiere. Sie brachten ihr Rettungsschlauchboot mit.

„Bei unseren Booten kann man mit einem großen Schritt von Boot ins Wasser springen. Bei diesem Boot muss man sich auf den Rand setzen und mit einer Rückwärtsrolle ins Wasser gleiten. Genau das wollten wir unter anderem trainieren“, erklärt Sommer.

Nur wenige Zentimeter Sicht unter Wasser

An verschiedenen Punkten der Havel sprangen die Männer ins Wasser, unter anderem auch in einem Seitenarm bei Mögelin, wo derzeit alles zugewachsen ist. Dafür sei das Mögeliner Boot ideal.

Zudem müssen sich die Taucher hier besonderen Herausforderungen stellen, denn die Sicht unter Wasser beschränkt sich hier oft auf wenige Zentimeter. Das sei im wahrsten Sinne des Wortes Fischen im Trübem. Die Taucher würden kaum etwas gesehen, aber genau das sei ideal für eine solche Übung.

Das Boot der Wasserrettung kam nicht zum Einsatz, da es an den Wochenenden und Feiertagen besetzt ist und am Übungstag die Gewässer absichern musste. Stattdessen hatten die Rathenower Kameraden ihr Rettungsboot dabei und damit stand den Teilnehmern hochmoderne Technik zur Verfügung.

Technik erleichtert Rettern die Arbeit

„Das Boot verfügt nicht nur über ein Echolot, es hat auch einen sogenannten Side- und Downscan. Damit können wir die Unterwasserwelt nach Strukturen absuchen. Die Kette einer Boje können wir zum Beispiel damit genau erkennen. Dank dieser Technik können wir die Taucher gezielt absetzen, sie müssen also keine riesige Fläche mehr absuchen“, erklärt Sommer.

Diese Technik kam unter anderem bei einem Unfall an der Badestelle kurz vor Göttlin an der Havel vor etwa drei Jahren zum Einsatz. Eine Person war untergegangen. Dank des Scans konnten die Retter die Konturen der Person erkennen und diese bergen.

Taucher liefern Unterwasseraufnahmen

Mit dabei waren am Trainingstag auch die Drohnenpiloten der Rathenower Feuerwehr. Auch sie sind eine wichtige Unterstützung bei Einsätzen, denn die Drohne liefert Dank hochauflösender, moderner Kameratechnik wichtige Informationen und hilft den Rettern, sich recht schnell ein Bild von der Lage zu machen, um dann entsprechend zu handeln.

Die Aufnahmen der Drohne können genau wie die Side- und Downscans auf dem Monitor des Einsatzleitwagens angezeigt werden. Auch die Taucher selbst liefern Aufnahmen. Aus all diesen Informationen erarbeiten die Einsatzkräfte Karten und können so das Vorgehen ganz gezielt planen.

Damit all das Hand in Hand funktioniere, seien gemeinsame Trainingstage der Feuerwehr und der Taucher unerlässlich, so Sommer. Sogar die sogenannten Luftheber, mit denen die Taucher Boote, Autos und sogar Hausboote an die Wasseroberfläche heben können, kamen beim Training zum Einsatz.

Personenrettung geübt

„Hier wie auch bei allen anderen Einsätze ist eine funktionierende Kommunikation unter Wasser über das Tauchertelefon, eine Art Maske mit Mikrophon und Lautsprecher, oder Leinenzeichen essentiell“, betont Rayk Sommer.

Beides haben die Teilnehmer intensiv geprobt. Um für Einsätze wie den bei Göttlin vorbereitet zu sein, trainierten die Taucher auch mit einer lebensechten Puppe. Dabei bewegen sich die Taucher gesteuert durch den sogenannten Leinenführer unter Wasser und tasten nach unterschiedlichen Suchmustern ihre Umgebung ab.

Genau wie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr trainieren auch die ehrenamtlichen Mitglieder der Taucherstaffel das ganze Jahr über. Zwölf Übungstauchgänge mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten muss jeder Taucher nachweisen.

Die Rathenower trainieren dafür in erster Linie in Großwudicke, aber auch in der Havel und im Semliner See. Fürs Tiefseetauchen fahren sie zudem nach Sachsen-Anhalt.

„Wir wollen natürlich, dass unsere Männer fit bleiben. Deshalb gibt es genaue Vorgaben wie oft und was geübt wird. Dabei geht es stets darum, das Risiko zu minimieren. Ein Restrisiko bleibt natürlich immer bestehen. Das gilt für die Taucher genauso wie für die Kameraden“, weiß Rayk Sommer, der selbst aktives Mitglied in der Rathenower Wehr ist.

Mit der Leistung seines Teams am Übungstag ist der Rathenower sehr zufrieden. „Alle haben eine tolle Wissbegierigkeit gezeigt und trotz hoher Temperaturen alles gegeben. Ich bin mir sicher, wir haben an diesem Tag alle viel gelernt“, resümiert Sommer. Dabei kam natürlich auch der Spaßfaktor nicht zu kurz. Für einige Kameraden durfte das Schnuppertauchen im Flachwasser zu den Höhepunkten des Tages gehören.

Jeder Taucher musste sämtliche Aufgaben abarbeiten, vom Sprung ins Wasser über das Heben von Lasten, das Trainieren der Suchmuster bis zur Bergung einer Person. Der Umgang mit moderner Technik wie Drohne und Unterwasserkamera müsse immer wieder geübt werden.

Dieses Mal kam neben der Hitze für die Einsatzkräfte der Taucher-Unfall in Sachsen-Anhalt erschwerend hinzu. „Das macht uns alle sehr betroffen, in Gedanken waren wir an diesem Tag deshalb auch bei unseren verunglückten Kollegen“, sagt Rayk Sommer.

Die Taucherstaffel Havelland, die pro Jahr zu 15 bis 20 Einsätzen ausrückt, ist auf der Feuerwache in Rathenow stationiert und gehört zum Landkreis Havelland und dem Arbeiter-Samariter-Bund Rathenow. In diesem Sommer blieben dramatische Einsätze bislang aus. Und das freut Rayk Sommer. „Uns ist es immer lieber, wenn wir auf dem Weg zum Einsatz abbestellt werden. Aber der Sommer hat gerade erst begonnen und der Bootsverkehr auf der Havel hat enorm zugenommen, wir sind also einsatzbereit“, verspricht der Leiter der ehrenamtlicher Taucher.

Von Christin Schmidt