Grütz

Von den 23 Urnenwahlbezirken in Rathenow ist Grütz der kleinste. 124 Wahlberechtigte leben in dem Rathenower Ortsteil – das ist im Vergleich zu den großen Wahlbezirken, in denen bis zu 1000 Wähler registriert sind, eine überschaubare Zahl.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu Gedränge kann es in Grütz also kaum kommen. Und doch konnte es einem Wähler offenbar nicht schnell genug gehen. „Der stand bereits um fünf vor 8 vor der Tür“, berichtet Wahlvorstand Karsten Ziehm. Und musste bis zur offiziellen Öffnung des Wahllokals noch fünf Minuten warten.

28 potenzielle Briefwähler

Dass von den 124 Wahlberechtigten in Grütz 28 Briefwahlunterlagen beantragt hatten, machte die Situation im Wahllokal noch entspannter. Dennoch kam es zwischen 9.30 und 11 Uhr zu einer kleinen Ballung von Wählern. Schlange stehen musste zwar niemand, aber begegnen konnten sich die Wähler in dieser Zeit schon.

Bis kurz vor Mittag hatten 30 Grützer ihre Stimme abgegeben. Rechnet man die 28 Briefwähler hinzu, dann waren zu diesem Zeitpunkt bereits fast 50 Prozent Wahlbeteiligung erreicht.

Dann kam die Mittagszeit, in der auch in den anderen Wahlbezirken der Zulauf merklich abnahm. Um dann wieder anzuziehen. Nach dem Mittagessen machten viele einen Spaziergang und nutzten diesen, um ihre Stimme abzugeben. So läuft es seit Jahren. Und manche Dinge ändern sich eben nicht.

Von Markus Kniebeler