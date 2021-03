So werden die Jugendfeiern in Rathenow 2021 zu einer ganz besonderen Veranstaltung

Rathenow

Die Jugendfeiern des Humanistischen Freidenkerbundes in Rathenow sind erneut abgesagt. Am 10., 17. und 24. April sollten im Kulturzentrum die Jugendfeiern für das Westhavelland stattfinden. Nun habe das Gesundheitsamt des Landkreises Jugendfeiern im Monat April untersagt, ließ Volker Mueller, Vorsitzender des Humanistischen Freidenkerbundes Havelland wissen. Und: „Ob wir die Jugendfeiern im Mai und Juni durchführen dürfen, ist angesichts der zunehmenden Infektionszahlen im Havelland leider noch offen.“ Bereits 2020 mussten die Veranstaltungen abgesagt werden.

Demnach sind im Mai Jugendfeiern in Falkensee geplant. Eine Absage gibt es hier noch nicht, sagte eine Sprecherin des Freidenkerbundes am Dienstag. In Rathenow findet die Jugendfeier nun digital statt. Und das funktioniert so: Kurz vor dem Termin der geplanten Jugendfeier erhalten die Jugendlichen ein Päckchen, in dem sich die Urkunde für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie das Geschenkbuch befinden. Ebenfalls findet sich in diesem Päckchen ein USB-Stick, auf dem die komplette Jugendfeier zu sehen ist.

Buntes Programm

Mit Begrüßung, einem Kulturprogramm, einer Festansprache sowie dem allgemeinen Festakt, bei dem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer namentlich genannt werden. Das Programm beinhaltet Musik, unter anderem der Band „Right Now“ und Tanzeinlagen einer Tanzgruppe aus Berlin sowie Grußbotschaften verschiedener prominenter Personen.

Es gibt eine Alternative. Jeder kann sich zur Jugendfeier im Frühjahr 2022 melden. „Dies müsste dem Freidenkerbund umgehend mitgeteilt werden“, so Volker Mueller.

Jugendfeier in Falkensee – was aus den Terminen im Mai wird, steht noch nicht fest. Quelle: Marco Priske

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Freidenkerbund appellieren an die Eltern, die Jugendfeier trotz der Einschränkungen zu einem besonderen Ereignis zu machen. „Mit diesem Fest, das in der über 160-jährigen humanistischen Tradition der Jugendweihebewegung Deutschlands steht, würdigen wir den Übergang von der Kindheit zum Jugendalter, den Prozess des Erwachsenwerdens“, so Volker Mueller. Man könne immerhin in kleinem Kreis miteinander feiern. Mueller abschließend: „Verbinden wir Ausgelassenheit und Freude über die Geschenke mit dem Blick für die Zukunft und mit etwas Besinnlichkeit.

Von Joachim Wilisch