Rathenow - So wird man in zum DFB Junior-Coach am Jahn-Gymnasium Rathenow

Zwölf Jugendliche haben am Jahn-Gymnasium Rathenow den Lehrgang zum DFB Junior Coach abgelegt. Jetzt haben sie ihre Zertifikate erhalten. Mit dem Kurs sollten die jungen Leute lernen, Verantwortung zu übernehmen.