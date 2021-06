Sollen Radler die neuen Rathenower Einbahnstraßen in Gegenrichtung befahren dürfen?

Rathenow

Der Umleitungsverkehr mit den beiden neuen Einbahnstraßen im Rathenower Zentrum bewegt die Gemüter. Seit dem 7. Juni dürfen Abschnitte der Mittelstraße und der Goethestraße nur noch in eine Richtung befahren werden.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das hatte in den ersten Tagen nach der neuen Regelung für chaotische Verhältnisse auf den Innenstadtstrecken nördlich der Berliner Straße geführt. Und obwohl sich die Situation ein wenig entspannt hat, sind die Autoschlangen vor allem in der Goethestraße und der Berliner Straße zu den Stoßzeiten unübersehbar.

Kritik eines Radfahrers

Auch Fritz Hartmann hat am MAZ-Lesertelefon die neue Verkehrsführung kritisiert. Aber nicht aus Sicht der Autofahrer oder der Anwohner. Sondern aus der Perspektive der Radfahrer. Hartmann fordert, dass es Radfahrern gestattet werden muss, die Einbahnstraße in die entgegengesetzte Richtung zu befahren. Er selbst sei gehbehindert und deshalb viel mit dem Rad unterwegs. Eine Freigabe der Strecken würde Radlern einige Umwege ersparen. Und Platz sei auf den Straßen ja genug.

Jens Hubald, stellvertretender Bauamtsleiter der Stadt Rathenow, erklärt, dass Einbahnstraßen von Radlern nur in Gegenrichtung befahren werden dürfen, wenn dies mit einer Ausnahmeregelung und einem entsprechenden Schild ausdrücklich erlaubt werde. Das sei gegenwärtig in Rathenow nicht der Fall.

Prüfung unverzichtbar

Das heißt aber nicht, dass sich die Situation nicht noch ändern könnte. „Bevor so eine Ausnahmeregelung getroffen wird, muss die Verkehrssituation genau geprüft werden“, so Hubald. Erst wenn sicher sei, dass Radfahrer die Straße gefahrlos in die Gegenrichtung nutzen können, sei eine Freigabe möglich.

In Rathenow wird Hubald zufolge genau dies geprüft. Bei positivem Ausgang würden die beiden genannten Straßen für Radler freigegeben. In der kommenden Woche soll übrigens auch entschieden werden, ob die grundsätzliche Verkehrsregelung im Zentrum bestehen bleibt. Oder ob Veränderungen vorgenommen werden.

Von Markus Kniebeler