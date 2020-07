Rathenow

Den Musiker der Rathenower Band Saitensprung juckt es den Fingern, sie wollen zurück auf die Bühne und zu ihrem Publikum. Vor zwei Wochen haben sie sich entschlossen, dass es höchste Zeit ist, wieder Live zu spielen und kurzerhand eine Genehmigung für das alljährliche Sommerfest in der Musikerkneipe Wall Hall beantragt.

Die Genehmigung liegt bereits vor und einem Abend voller Livemusik steht nun nichts mehr im Wege. Als Unterstützung hat sich Andreas Wetzel, Gitarrist bei Saitensprung und Betreiber der Kneipe, Verstärkung eingeladen.

Anzeige

Den Abend eröffnet die Band Jin and the Tonix mit einem Akustikprogramm. Anschließend spielen Paternoster Blues und Oldies. Von 22 bis 24 Uhr gehört die Bühne dann Saitensprung.

Weitere MAZ+ Artikel

Saitensprung verrockt bekannte Hits

Das Publikum darf sich auf Rockcover aus den verschiedensten Jahrzehnten freuen. Zum Repertoire der Band gehören Hits wie Tina Turners „What’s Love got to do with it“, „Wild World“ von Cat Stevens oder das häufig gecoverte Stück „Tainted Love“.

Diese und viele andere Lieder bringen die Musiker von mit der für Saitensprung typischen rockigen Note zu Gehör. Sie covern nicht einfach, sondern verpassen den Liedern ihre eigene Handschrift.

„Wir haben großen Spaß daran, aus altbekannten Liedern etwas Neues zu machen. Titel, die im Original etwas softer sind, verrocken wir und verleihen ihnen etwas mehr Tempo. Das kommt auch bei unserem Publikum sehr gut an.

Saitensprung aus Rathenow mit Gitarrist Andreas Wetzel, Sängerin Annelie Knobloch, Gitarrist und Sänger Reinhard Melzer, Schlagzeuger Matthias Knispel und Bassist Tim Enders (v.l.). Quelle: Uwe Hoffmann

Seit 2011 gehört Saitensprung zur lokalen Musikszene. Das Sommerfest im Wall Hall, dass es mittlerweile seit zehn Jahren gibt, ist ein Pflichtprogramm für die Band und der Auftritt für die fünf Musiker ohnehin ein Heimspiel.

Proben konnten sie bereits am vergangenen Wochenende. Da stand der erste Auftritt nach der langen Zwangspause auf einer Geburtstagfeier in Bützer an, wo die Gäste zwar mit Abstand, aber dennoch ausgelassen feierten.

Endlich wieder vor Publikum spielen

„Das war wie eine Befreiung. Wir waren alle ganz euphorisch. Es hat einfach nur Spaß gemacht, endlich wieder zusammen Musik machen zu dürfen. Auch das Gefühl wieder vor Publikum spielen zu dürfen, wirklich unbeschreiblich. Wir wissen es jetzt noch mehr zu schätzen, dass wir uns als Band gefunden haben“, sagt Sängerin Annelie Knobloch.

Sie und die anderen können es kaum erwarten, am Samstag wieder zusammen auf der Bühne zu stehen. Zum Sommerfest im Wall Hall gibt es neben Livemusik auch Leckeres vom Grill. Beginn ist am Samstag, 11. Juli, um 17 Uhr.

Von Christin Schmidt