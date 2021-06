Ein Konzert der Rathenower Band Mehrweg lockte am Sonnabend partylustige Besucher an den Wolzensee. Schon am Nachmittag sorgte DJ Andre Jahr für gute Laune und Stimmung. Veranstalter Vasile Chifan war zufrieden mit dem 1. Konzert. Weitere Konzerte im Rahmen einer Sommerkonzert-Reihe sollen folgen.