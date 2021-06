Sonderausgabe des Heimatkalenders widmet sich der Schifffahrt in Rathenow

Rathenow

Die Güterschifffahrt hat in Rathenow längst nicht mehr die Bedeutung wie in früheren Zeiten. Dagegen hat der Wassertourismus in den vergangenen Jahrzehnten extrem zugelegt. Wo früher Frachtschiffe das Bild bestimmten, sind heute Motorjachten, Paddelboote und Kanus unterwegs.

Dass die Havel und ihre Nebenarme, von denen Rathenow durchströmt wird, die Stadt über die Jahrhunderte geprägt hat, ist unbestritten. Mit großer Wahrscheinlichkeit war der Fluss überhaupt der Grund dafür, dass Menschen sich vor hunderten Jahren hier ansiedelten. Und die Havel vor allem als Nahrungsquelle und Wirtschaftsweg nutzten.

Informative 132 Seiten

Der Lebensader Havel ist eine Sonderedition des Rathenower Heimatkalenders gewidmet. „Schifffahrt und Schiffsbau in Rathenow“ lautet der Titel des 132 Seiten starken Bandes. Verfasst wurde er von dem Premnitzer Heimatforscher Werner Coch, der sich vor allem mit seinen Beiträgen zur Geschichte der Ziegel-Industrie im Havelland einen Namen gemacht hat.

Coch geht in den ersten Kapiteln auf die Ursprünge der Schifffahrt in der Region ein und beleuchtet dabei auch, mit welchen Baumaßnahmen die Menschen die Schiffbarkeit des Flusses verbesserten. So erfährt man beispielsweise, dass die erste Rathenower Schleuse zwischen 1548 und 1559 auf Initiative des Kurfürsten Joachim II. östlich der Kleinen Archen angelegt wurde.

Der Heimatforscher Werner Coch hat die Sonderausgabe des Heimatkalenders gestaltet. Quelle: Uwe Hoffmann

Wie wichtig der Fluss einst als Nahrungsquelle war, macht Coch an folgender Zahl fest: Im Jahr 1730 waren in Rathenow 28 Fischer und sechs Flößer tätig. Und natürlich mussten die ihre Schiffe irgendwoher bekommen. Tatsächlich gab es in Rathenow etliche auf den Schiffbau spezialisierte Werkstätten und Werften. Einige dieser Betriebe stellt der Autor vor.

Blick auf den Amateurschiffsbau

Aber nicht nur der professionelle Schiffsbau wird in dem Band gewürdigt. Auch Amateure, die sich mit viel Engagement dem Bootsbau widmeten, haben Eingang in den Band gefunden. Furore machte vor rund 20 Jahren der originalgetreue Nachbau eines Wikingerschiffes durch arbeitslose Jugendliche, die in der Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz engagiert waren. Später startete die AFP ein zweites Schiffsbauprojekt: Pünktlich zur Landesgartenschau stach der Kaffenkahn „Friederike“ in See.

Das alles hat Werner Coch akribisch recherchiert, aufgeschrieben und mit authentischen Fotos illustriert.

Die Sonderausgabe „Schifffahrt und Schiffsbau in Rathenow“ des Heimatkalenders wird herausgegeben vom Rathenower Heimatbund. Er ist zum Preis von 7 Euro im örtlichen Buchhandel erhältlich.

Von Markus Kniebeler