Spannende Spurensuche: Von der Arbeit eines Rathenower Hobby-Archäologen

Als Archäologen im Sommer im Gewerbegebiet Heidefeld auf einer rund 24000 Quadratmeter großen Fläche nach Spuren des Arado-Zwangsarbeiterlagers suchten, da wurden sie von einem Mann unterstützt, dessen beruflicher Werdegang in großem Kontrast steht zu den wissenschaftlichen Karrieren, die auf dem Baufeld versammelt waren. Für André Heinz, Bauarbeiter, sind Hochschul-Hörsäle, Uni-Bibliotheken und wissenschaftliche Archive fremdes Terrain. Und doch hätten die Diplom-Archäologen ohne seine Unterstützung alt ausgesehen.

Arbeit mit dem Metalldetektor

Der 48-jährige Rathenower ist ehrenamtlicher archäologischer Helfer. Seine Spezialität ist die Arbeit mit einem Metalldetektor. Auch die Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege, die das Areal im Heidefeld untersucht haben, können mit einem solchen Gerät einigermaßen umgehen.

Aber die Souveränität, mit der André Heinz sein Werkzeug bedient, ist ihnen nicht gegeben. „Er kann das einfach besser als wir“, gibt Rainer Bartels, Archäologe des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege mit Sitz in Wünsdorf, der die Heidefeld-Untersuchung geleitet hat, unumwunden zu. „Darum sind wir sehr froh, dass er uns unterstützt hat.“

Etliche Funde, die im Sommer in Heidefeld gemacht wurden, gehen auf das Konto von André Heinz: Münzen, Messer, Knöpfe und andere Gegenstände, die auf den Lebensalltag der Zwangsarbeiter in Rathenow hinweisen. „Ich freue mich, dass ich dazu beitragen kann, Licht in die Geschichte dieses Ortes zu bringen“, sagt er.

André Heinz hat sich schon immer für Geschichte interessiert. „Ich will wissen, was früher in Rathenow los war“, sagt er. Lange hat er auf eigene Faust nach Spuren der Vergangenheit gesucht. Bis er vor fünf Jahren einen Bekannten begleitete, der beim Landesamt für Denkmalpflege als offizieller ehrenamtlicher archäologischer Helfer registriert ist. „Das hat mir so gut gefallen, dass ich mich für einen Kurs gemeldet habe.“

Schnellkurs in Sachen Archäologie

In fünf Lerneinheiten erhielt er von ausgebildeten Archäologen eine theoretische Schnellbesohlung. In fünf weitere Lektionen wurden praktische Fertigkeiten vermittelt. „Wie dokumentiere ich einen Fund, wie messe ich ihn ein?“ – solche Dinge brachten die Fachleute den Freiwilligen bei. Seitdem ist André Heinz offiziell als ehrenamtlicher archäologischer Helfer unterwegs. Mit eigenem Ausweis vom Landesamt, über das er auch versichert ist.

Frage nach Unterstützung

Wenn in Rathenow auf historisch bedeutsamen Flächen gebaut werden soll – und das ist nicht selten der Fall – dann rücken die Archäologen an, um das Baufeld zu untersuchen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Nicht selten klingelt in solchen Fällen bei André Heinz das Telefon. Ob er Lust habe, die Wissenschaftler bei deren Arbeit zu unterstützen, heißt es dann. Auf die Antwort müssen die Altertumsforscher nicht lange warten. „Natürlich habe ich Lust“, sagt André Heinz. „Sonst hätte ich mich doch gar nicht in Wünsdorf gemeldet.“

Volltreffer im Grünauer Fenn

Der größte Coup des Hobby-Archäologen liegt rund drei Jahre zurück. Auf der Fläche des ehemaligen Außenlagers des KZ Sachsenhausen im Grünauer Fenn fand Heinz Dutzende Werksausweise, Adressschilder, Werkzeugmarken und andere Gegenstände.

Diese Funde fanden Eingang in eine viel beachtete Ausstellung, die unter anderem in der Gedenkstätte Sachsenhausen zu sehen war. Die Wissenschaftler des Landesamtes hatten die archäologischen Befunde mit anderen Quellen und Aussagen von Zeitzeugen verknüpft und so ein realistisches Bild der Lebensumstände im Außenlager gezeichnet.

Wichtige Zuarbeit

Die Dokumentation, Bewertung und Einordnung ist naturgemäß Sache der professionellen Altertumsforscher. Aber ohne die Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer würden ihnen viele Dinge entgehen. „Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter sind in ihrem Lebensumfeld aktiv, haben die Augen und Ohren offen und sind ausgesprochen engagiert“, sagt Thomas Kersting, Leiter der Archäologischen Denkmalpflege in Brandenburg.

Kersting zufolge verfügt das Landesamt gar nicht über die personellen Ressourcen, ohne Anlass in der Fläche nach Spuren der Vergangenheit zu suchen. „Dazu brauchen wir die ehrenamtlichen Helfer“, sagt er, von denen es allein im Land Brandenburg mehrere hundert gebe. „Die liefern das Rohmaterial. Unsere Aufgabe ist es, dieses einzuordnen und zu bewerten.“

Zusammenarbeit mit dem Landesamt

Dass André Heinz die Gegenstände im Landesamt meldet und abliefert, ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. „Was soll ich auch mit einem Ausweis oder einem Hosenknopf anfangen?“, fragt er. Und auf einen Goldschatz, der ihn möglicherweise in Versuchung führen könnte, ist er noch nicht gestoßen.

Auf die Frage, warum er Stunden um Stunden mit seinem Detektor unterwegs ist, gibt Heinz eine Antwort in zwei Teilen. „Die Erwartung, auf etwas Bedeutendes zu stoßen, ist sehr aufregend“, sagt er. Ein bisschen fühle man sich dann wie ein Schatzsucher.

Der zweite Teil der Antwort klingt nicht weniger plausibel. „Ich arbeite auf dem Bau, das ist ein stressiger Job“, sagt André Heinz. Wenn er rausgehe mit seinem Detektor, dann sei das für ihn die pure Entspannung. „Da habe ich Ruhe, da bin ich mein eigener Chef, da geht mir keiner auf den Sack.“ Besser kann man’s nicht ausdrücken.

Von Markus Kniebeler