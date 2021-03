Spektakuläre Pläne für Rathenower Problemgrundstück

Rathenow

Die ROW-Brache in dem Karree Wilhelm-Külz-Straße/Bergstraße soll wiederbelebt werden. Nach jahrzehntelangem Verfall und etlichen gescheiterten Investitionsplänen liegt jetzt ein neues, spektakuläres Entwicklungskonzept vor.

In dem ehemaligen Industriekomplex sollen nach jetzigem Stand der Dinge 72 Wohnungen entstehen. Läuft alles nach Plan, könnten die ersten Mieter in knapp drei Jahren ihre Wohnungen beziehen.

Zur Galerie Die alten Industriebauten in der Wilhelm-Külz-Straße/Bergstraße sollen wiederbelebt werden.

Motor des ehrgeizigen Vorhabens ist Arne Felix Zühlke. Der Immobilienentwickler aus Schwielowsee hat den Komplex gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Michael Schlüter aus Dortmund erworben.

Zühlke wird sich alleine um den westlichen Flügel des U-förmigen Gebäudes kümmern. Auf einer Gesamtfläche von rund 3000 Quadratmetern sollen zwischen 32 und 36 Mietwohnungen in das vorhandene Gebäude hineingebaut werden.

Arne Felix Zühlke will den Industriekomplex gemeinsam mit einem Geschäftspartner sanieren. Quelle: Markus Kniebeler

Den östlichen Flügel will Zühlke gemeinsam mit seinem Partner Michael Schlüter sanieren. Zu diesem Zweck haben die beiden Immobilienentwickler eine GmbH gegründet. In dem Gebäude, in dem einst die ROW-Lehrlinge ausgebildet wurden, sollen auf über 4000 Quadratmetern um die 40 Eigentumswohnungen entstehen.

Immobilie mit Potenzial

„Ich habe gleich gesehen, dass diese Immobilie Potenzial hat“, sagt der 56-jährige Zühlke. Sein Ziel sei es, modernen Wohnraum zu schaffen und dabei den ganz eigenen Reiz der Industriearchitektur zu wahren. Die Architektur des in den 1920er Jahren errichteten Gebäudes; die zentrale Lage in der Innenstadt; die Größe des Objektes – das Paket sei sehr überzeugend, so Zühlke, der lange in der IT-Branche gearbeitet hat, aber aus einer Architektenfamilie stammt. „Hier kann man etwas ganz Besonderes draus machen.“

Kein B-Plan notwendig

Und ein ganz entscheidender Vorteil soll nicht unerwähnt bleiben: Es muss kein B-Plan erstellt werden. Weil dieser kostenintensive und zeitaufwändige Schritt wegfällt, kann es schnell gehen. „Im April will ich den Bauantrag stellen“, so Zühlke. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten beginnen. Rund zwei Jahre werde es vom ersten Spatenstich bis zur Fertigstellung dauern, sagt der Investor. Der Westflügel werde , so der Plan, ein halbes Jahr eher fertig als der östliche Gebäudeteil.

Blick vom Dach in den Innenhof des Gebäudeensembles. Quelle: Markus Kniebeler

Sollte das alles gelingen wie vorgestellt, wäre dies das Ende einer langen Geschichte. Der bisherige Eigentümer, der den Komplex An-fang der 2000er Jahre erwarb, wollte diesen ursprünglich in eine Art Geschäftszentrum mit Wohnungen, Läden und Büros umbauen. Nach Beerdigung dieser Pläne gab es immer mal wieder Gerüchte, die sich aber alle schnell in Luft auflösten. Sogar als neuer Rathaussitz war das Gebäude kurzzeitig im Gespräch.

Gescheiterte Pläne

Am konkretesten waren die Pläne eines chinesischen Investors, in dem ehemaligen Industriekomplex eine LED-Leuchten-Produktion aufzubauen. Außerdem war die Einrichtung einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung geplant.

Eigens zu diesem Zweck war eine Firma gegründet worden. Und als Mitte des Jahres 2014 ein Vorvertrag zwischen dem Eigentümer und dem Investor aus Fernost über den Kauf der Immobilie geschlossen wurde, schien die Sache Fahrt aufzunehmen. Doch wenig später wurde das Projekt fallen gelassen. Der Umbau des seit langem leer stehenden Gebäudes für die speziellen Zwecke einer LED-Produktion habe sich als zu kompliziert herausgestellt, hieß es.

Nun also ein neuer Anlauf. „Ich bin ein Überzeugungstäter. Ich mache nur, was mir Freude bereitet“, sagt Arne Felix Zühlke. Und in Rathenow habe er sofort gespürt, dass er mit diesem Gebäude Spaß haben werde.

Aber hat er auch das Geld für solch ein aufwändiges Vorhaben? „Die Finanzierung des ersten Bauabschnitts ist fix, die des zweiten steht kurz vor dem Abschluss“, sagt er nur. Rathenows Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann ist froh, dass Bewegung in die Sache kommt. Eine Belebung dieser Fläche mitten in der Innenstadt sei für die Entwicklung der Stadt immens wichtig.

Von Markus Kniebeler