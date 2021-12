Rathenow

Das Rathenower Tierheim durfte sich am Mittwoch über eine Futterspende der Stadt Rathenow freuen. Der stellvertretende Bürgermeister Jörg Zietemann überreichte der frisch gekürten Bürgerpreisträgerin und Vorsitzenden des Tierschutzvereines Jutta Schütze zwei Paletten mit Hunde- und Katzenfutter und einen Gutschein für Tiernahrung über 100 Euro. Gleichzeitig nutzte er die Gelegenheit, sich ein aktuelles Bild von der Arbeit im Tierheim zu verschaffen.

„Dank der zahlreichen Spenden zur Tierweihnacht ist das Futterlager gerade gut gefüllt. Aber es gibt auch wieder Zeiten, in denen es nicht so gut aussieht“, berichtet Jutta Schütze. Futter- oder Geldspenden seien daher das ganze Jahr lang eine wichtige und gern gesehene Unterstützung für das Tierheim. Dass der Bedarf groß ist, zeigte der Rundgang über die Anlage: „Unser Katzenhaus ist voll belegt und auch bei den Hunden sind unsere Kapazitäten gut ausgelastet“, so Jutta Schütze.

Der jüngste Hund im Tierheim ist ein Jahr alt

Das Tierheim freut sich jedes Mal, wenn ein Tier ein neues Zuhause findet. Sich Tiere als Weihnachtsgeschenk oder aus Langeweile in der Coronapandemie zuzulegen, hält Jutta Schütze für keine gute Idee: „Man muss sich der Verantwortung für das Tier bewusst sein. Wenn ein Tier nach kurzer Zeit wieder zurück ins Tierheim gegeben wird, verursacht das sehr viel Leid.“ Wer helfen möchte, aber selbst kein eigenes Haustier aufnehmen möchte, kann auch die Patenschaft für einen der Schützlinge übernehmen.

Derzeit leben 19 Hunde und fast 30 Katzen im Rathenower Tierheim. Das berichtet Mitarbeiterin Sandra Schiebel auf MAZ-Anfrage. Der jüngste Hund ist ein Jahr und drei Monate alt, der älteste wurde 2010 geboren. Junge Katzen, die im Frühsommer auf die Welt kamen, gibt es auch einige im Tierheim. Ein besonderes Sorgenkind ist nicht dabei. „Allen geht es soweit gut“, sagt Sandrea Schiebel.

Von Marion von Imhoff