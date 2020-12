Spenden für Rathenow: 2.500 Euro für Spirellibande und Lesesommer

Rathenow

Ganz im Sinne des Stiftungszwecks wurden zum Jahresende noch einmal zwei Förderempfänger aus Rathenow ausgewählt, die mit ihrem Angebot hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche unterstützen und fördern. Der Förderverein der Rathenower Stadtbibliothek mit dem Leseförderprojekt „Brandenburger Lesesommer“ und der Förderverein der Grundschule „Am Weinberg“ mit dem Projekt „ Spirellibande“ erhielten jeweils 2.500 Euro.

Freiwilliges Lesen

Für den Verein „Freunde und Förderer der Stadtbibliothek Rathenow“ nahmen am 17. Dezember 2020 der Vorsitzende Helmut Scholz und die Bibliotheksleiterin Ulrike Wünsch den Spendenscheck mit Freude entgegen. Ziel des landesweiten „Brandenburger Lesesommers“ ist es, Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrer sozialen Herkunft zum freiwilligen Lesen zu motivieren.

Schülerinnen und Schüler ab der vierten Klasse melden sich kostenlos an und lesen während der Sommerferien ihre Lieblingsbücher aus der vielseitigen Auswahl. Die Aktion hat einen hohen Bekanntheitsgrad bei Schülern, Eltern und Lehrern.

Kerstin Pollak bekam Geld für die Spirellibande. Quelle: Kießling

Die Rathenower Stadtbibliothek nahm in diesem Jahr mit über 170 Schülerinnen und Schülern zum elften Mal am Projekt teil. „Mit der Spende der Ottefülling-Kinderstiftung können wir im nächsten Jahr eine noch größere, spannende Bücherauswahl anbieten und wieder ein gelungenes Abschlussfest gemeinsam mit allen Teilnehmenden feiern“, so Ulrike Wünsch.

Das Projekt „ Spirellibande“ der Rathenower Grundschule „Am Weinberg“ unterstützt die gesunde Ernährung von Schulkindern. Soziale, familiäre und auch berufliche Gründe tragen dazu bei, dass viele Kinder häufig ohne Frühstück in die Schule kommen.

Offene Ohren

Die „ Spirellibande“ bietet für alle Kinder in der Grundschule ein gesundes und kostenfreies Frühstück an. Ein Schulsozialarbeiter begleitet das gemeinsame Essen und auch die Küchenhilfen haben stets ein offenes Ohr und ein freundliches Wort für die Schülerinnen und Schüler. „Viele Kinder finden hier zum Tagesbeginn einen Ort, an dem sie mit einer Vertrauensperson über ihre Gedanken und Sorgen sprechen können“, so Schulleiterin Kerstin Pollak, die die Spende entgegen nahm.

