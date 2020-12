Spenden für das Rathenower Tierheim

Rathenow

Die Tierweihnacht im Tierheim in der Bammer Landstraße am zweiten Adventssamstag gehört zur festen Tradition. Um vor allem die dringend benötigten Futterspenden der Westhavelländer auch unter Corona-Bedingungen entgegenzunehmen, hatte Marion Hinrichsen, die sich regelmäßig ehrenamtlich im Tierheim engagiert, die richtige Idee. Vor dem Tierheim wurde ein großer Tisch aufgestellt, auf dem Tierfreunde am Samstagvormittag ihre Spenden abstellen konnten.

„Gleich um 10 Uhr kamen zwei Tierfreunde aus Premnitz, die eine große Futterspende brachten. Danach kamen immer wieder Menschen aus Rathenow und dem Westhavelland, die Futter, Tierspielzeug und Zubehör brachten. Manche bedankten sich mit einem Päckchen Kaffee oder Lebkuchen auch bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern im Tierheim“, sagt Tierschutzvereinsvorsitzende Jutta Schütze. „Zu Corona-Zeiten haben die Menschen genug mit sich zu tun. Trotzdem haben viele die Tiere im Tierheim nicht vergessen. Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns Spenden brachten und wünschen allen ein Weihnachtsfest in familiärer Runde.“

Treue Spender

Zu ihnen gehörte auch Elodie mit ihrer Mama aus Rathenow. „Im September habe ich zwei Kaninchen geschenkt bekommen, die ich mir sehr gewünscht hatte. Sie haben ihren Stall im Garten“, sagt die Siebenjährige. Andere Spender dankten den Mitarbeitern des Tierheims für ihren ehrenamtlichen Einsatz auch in diesen Zeiten. So kamen an diesem Tag viele Spenden zusammen.

„Das Spendenaufkommen in den Futterboxen des Tierheims, die das ganze Jahr über in mehreren Supermärkten, wie Kaufland, Rewe, in den Zoohandlungen Funke und Fressnapf und bei Tierärztin Kny (Rathenow-West) stehen, hat sich nicht verändert. Aber durch ausgefallene Veranstaltungen wie den Tag der offenen Tür, den wir seit 1996 veranstalten, fehlen Spendeneinnahmen“, schildert Jutta Schütze.

Vermittlung von Tieren wird schwieriger

„Auch konnten wir während Corona weniger Tiere vermitteln. Gerade große und ältere Hunde haben es schwer, ein neues Herrchen zu finden.“ Derzeit werden rund 35 Katzen und rund 25 Hunde im Tierheim betreut. In der letzten Woche kamen ein paar Kaninchen dazu. Dies hatte auch eine junge Spenderin auf der Homepage gelesen, die zur Tierweihnacht, neben Hunde- und Katzenfutter, auch Futter für die kleinen Nager mitbrachte.

„Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr zum Tag der offenen Tür einladen und Menschen mit ihren Tieren treffen können“, so Marion Hinrichsen aus Ferchesar, die an diesem Tag immer am Kuchenbuffet steht. In ihrem Ort sammelte sie bei Freunden und Bekannten Futterspenden, die sie zur Tierweihnacht mitbrachte. Am Samstag schmückte sie einen kleinen Weihnachtsbaum am Eingangstor des Tierheims.

Auf Grund der coronabedingt eingeschränkten Öffnungszeiten bittet der Tierschutzverein sich auch auf der Homepage, http://tierheim-rathenow.jimdo.com, zu informieren und vor Besuch in der Bammer Landstraße 33c um telefonische Anmeldung unter 03385/510 494:. Spendenkonto bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam, IBAN DE35 1605 0000 3857 0007 40.

Von Uwe Hoffmann