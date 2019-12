Eine Stadt springt für den guten Zweck ins Wasser

Rathenow

Denkt Gabriele Hennig an den 19. Januar 2019 zurück, bekommt sie noch immer eine Gänsehaut. Mehr als 300 Menschen kamen an diesem Tag in die Rathenower Schwimmhalle, um für einen guten Zweck ins Wasser zu springen.

Damit folgten sie dem Aufruf der Anne-Hennig-Ballhause-Stiftung, die zum Sponsorenschwimmen zu Gunsten des Rideplatzes aufgerufen hatte

Am Ende kamen 11 111 Euro zusammen. Das Geld wurde in den neuen Basketballplatz auf dem Freizeitgelände investiert. „Ein unglaublicher Erfolg“, erinnert sich Gabriele Hennig.

Stiftung und Partner packen zusammen an

Ihr bedeutet das große Engagement der Rathenower besonders viel, denn sie weiß, es gilt auch ihrer Tochter Anne Hennig-Ballhause, die mit nur 32 Jahren an Krebs starb.

Ihr zu Ehren gründete Gabriele Hennig gemeinsam mit Stefan Ballhause und Unterstützung der Rathenower Bürgerstiftung im Sommer 2018 die Anne-Hennig-Ballhause Treuhandstiftung.

Das Sponsorenschwimmen war die erste große Veranstaltung, die die Stiftung gemeinsam mit dem Kreissportbund Havelland und weiteren Unterstützern organisiert hatte. Nun soll eine weitere folgen.

In den Basketballplatz auf dem Rideplatz flossen 11 111 Euro aus dem Sponsorenschwimmen 2019. Quelle: Norbert Stein

„Wir haben uns entschlossen, am 11. Januar 2020 ein weiteres Sponsorenschwimmen zu veranstalten. Dabei soll es aber in keinster Weise darum gehen, den Erfolg der ersten Veranstaltung zu überbieten. Wir freuen uns einfach über jeden, der mitschwimmt oder das Ganze als Sponsor unterstützt und sich so für eine gute Sache einsetzt“, betont Gabriele Hennig.

Die gute Sache das ist dieses Mal kein Projekt für den Rideplatz. Vielmehr sollen mehrere Organisationen und Projekte davon profitieren. Ein Teil der Einnahmen geht zum Beispiel an den ambulanten Hospizdienst „Leben bis zuletzt“.

„Wir wollen dazu beitragen, dass die Ehrenamtler, die in ihrer Freizeit todkranke Menschen begleiten, sich gemeinsam einen schönen Tag machen können“, erklärt Hennig.

Rathenower Schwimmhalle unterstützt wieder

Außerdem soll Geld in Schwimmkurse für Kinder fließen, die es nicht geschafft haben, sicher schwimmen zu lernen. Das dürfte auch die Rathenower Wärmeversorgung freuen, die die Schwimmhalle betreibt und die Veranstaltung wieder unterstützt.

Viel Überredungskunst war dazu nicht nötig. Geschäftsführer Günter Rall ist vom Sponsorenschwimmen so begeistert, dass er ohne Umschweife zusagte. Die Schwimmhalle steht also wieder von 9 Uhr bis 21 Uhr zur Verfügung.

Die Teilnehmer zahlen für den ganzen Tag einen Eintrittspreis von 2,50 Euro. Davon fließen zwei Euro in die Stiftung und damit in die gemeinnützigen Projekte.

Ein Pokal für die beste Mannschaft

Auch die anderen Partner sind wieder dabei. Die Rettungsschwimmer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Ortsverband Rathenow schwimmen nicht nur mit und begleiten die Veranstaltung, sie werden auch Vorführungen zum Thema Sicherheit am Wasser zeigen.

Der Kreissportbund unterstützt das Sponsorenschwimmen ebenfalls. Was auch bleibt ist das Motto: „Jede Bahn zählt“. Neu ist die Vergabe eines Mannschaftspokals. Den bekommt die Staffel, die in 30 Minuten die längste Strecke schwimmt.

Wer mitmachen möchte, kommt am 11. Januar mit Badesachen in die Schwimmhalle. Wer das Ganze als Sponsor unterstützen will, wendet sich unter: 3385/50 46 08 an die Stiftung. „Mich motiviert diese Arbeit und dass wir damit andere begeistern, ist ein toller Erfolg“, sagt Gabriele Hennig.

Ihr Wunsch ist es, dass sich dieses Mal 409 Menschen oder mehr beteiligen. Die 409 steht für das Geburtsdatum ihrer Tochter, der 4. September. Deshalb trägt auch die Veranstaltung wieder den Titel: #409jedebahnzaehlt.

Von Christin Schmidt